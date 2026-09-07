Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 7 al 13 de septiembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Uniendo esfuerzo y constancia, cada Rata conseguirá superar contratiempos, transformar la adversidad en oportunidad y alcanzar logros que consideraba improbables. Si bien habrá que realizar esfuerzos, recibirás recompensas materiales y satisfacciones de todo tipo. Valdrá la pena poner voluntad y no desalentarte cuando las cosas no sucedan como esperabas. Para el amor, llega un tiempo reparador en donde el erotismo encenderá la pasión en los encuentros, que seguramente serán intensos. Cuidá tu alimentación a fin de mantener el sistema nervioso equilibrado. Momento ideal para iniciar actividades físicas que te mantengan activo y vital.

Tendencia : no repetir antiguos desaciertos.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Comenzarás esta semana con optimismo y voluntad para afrontar tus actividades. Un acontecimiento fortuito te permitirá resolver temas pendientes, alejar tensiones y ver todo de una manera más positiva. El orden y la organización, propios del signo Búfalo, serán vitales en este período. En el ámbito laboral llegarán demostraciones de elogio sobre tu manera de trabajar. Desplegarás tus talentos y todo lo que en este momento realices o inicies repercutirá en tu futuro laboral. Descansá lo necesario para evitar el estrés. Una persona muy querida te llenará de ternura y te animará ante cualquier dificultad.

Tendencia : vivir las relaciones de manera más relajada.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Momento intenso y estimulante para las ambiciones profesionales del Tigre. La practicidad alejará situaciones difíciles, te permitirá seguir adelante y sortear obstáculos. Los planes a largo plazo se pondrán en camino hacia su concreción y será ideal para actualizar y modernizar métodos de trabajo. Crecerás en conocimiento y confianza, lo cual te permitirá abrirte a nuevas posibilidades. Manifestarás la poderosa sensibilidad y percepción propias de tu signo Tigre así como la capacidad para seducir y disfrutar la pasión que te estimularán a dar un vuelco y producir una gran transformación amorosa.

Tendencia : un viaje imprevisto trae nuevas ilusiones.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Tiempo propicio en la vida del Gato para derrumbar resistencias, obstáculos y viejos modelos, de este modo podrás avanzar y dejar atrás antiguas limitaciones. Iniciarás una etapa favorable para el trabajo con la oportunidad de hacer buenos contactos dentro de tu ambiente laboral. Te sentirás impulsado hacia nuevas perspectivas que sugieren cambios y acciones realizadas con coraje y confianza. Habrá mucha inspiración creativa aunque también cierta tensión que será preciso canalizar de manera positiva. Momento apacible para el amor en donde se iluminarán algunos aspectos de la relación que hasta ahora permanecían confusos.

Tendencia : si hacés lo que temés hacer, el miedo desaparecerá.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La profesión estará sujeta a cambios estructurales y seguramente impliquen nuevas situaciones y posiciones. Deberás ir con cuidado cuando de dinero se trate; debido a una influencia hostil que hará necesario al Dragón ser prudente con los papeles y apuntar todo, ya que podrías tener un despiste que cause alguna contrariedad. Un mayor acercamiento en el ámbito familiar será importante para aclarar viejos conflictos, logrando reconciliaciones y mayor unión. En cuanto a las relaciones, los malos recuerdos quedan en el olvido y, si naciste en un año Dragón, te sentirás predispuesto a encontrar el verdadero amor.

Tendencia : no retroceder en tus decisiones.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Las circunstancias invitarán a tomar el control de tu vida y a actuar con el compromiso y la determinación propios de tu signo Serpiente. El trabajo en equipo, la vida social y los amigos ocuparán un lugar importante estos días. Se movilizan viejos sueños, se aclaran las ideas y muchos serán quienes encuentren el verdadero amor. El autoconocimiento y la búsqueda interior serán la clave para desprenderte de todo aquello que ya no va más. Más libre y consciente, tendrás la posibilidad de ver florecer tu vida de relación. Vivirás el amor a pleno con momentos de gran sensualidad, romanticismo y mucha conexión.

Tendencia : el optimismo conduce al logro; nada puede realizarse sin esperanza.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Tiempo de despegue para el Caballo. Las circunstancias marcan el momento ideal para avanzar en todo sentido. Con la fuerza y frescura que te caracterizan, podrás llegar a la cumbre de tus aspiraciones. Se trata de una etapa muy auspiciosa, tanto en lo laboral y social, como en el aspecto más íntimo y personal. Al actuar con sabiduría, las dificultades o errores serán fuente de gran aprendizaje. Una ayuda inesperada contribuirá a salvar un problema doméstico. Hacia el fin de semana se pondrán de relieve las relaciones, las necesidades de la pareja y lo que proyectás en tus vínculos más estrechos.

Tendencia : la clave es la constancia, no el sacrificio.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra estará notoriamente motivada y el dinero será un gran motor para vivir de manera más tranquila y con mayor holgura. Pronto, muchos podrán recuperar una suma que se les debía, a otros se les ofrecerá un aumento, una gratificación o encontrarán un nuevo empleo. Excelente para hacer reclamos laborales, iniciar negocios redituables y todo trámite que necesites emprender. Es posible que debas trasladarte por asuntos laborales lo cual traerá beneficios, nuevas oportunidades y contactos. Una actitud firme, pero a la vez amable, modificará positivamente las relaciones en general.

Tendencia : no perder la capacidad de imaginar y soñar.

A cada animal del horóscopo chino le depara algo distinto esta semana

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Manifestarás tu naturaleza más comprometida y de liderazgo innato. Habrá optimismo y buena suerte en tus acciones pero deberás cuidar las relaciones con autoridades o personas importantes de tu entorno. El Mono contará con buena predisposición ante ciertas situaciones confusas en el trabajo. Pero deberás estar atento ya que a medida que la semana avance, entrarás en un período incierto y las múltiples presiones que recibirás podrían agobiarte. Será preciso ordenarte para disponer de un espacio para el ocio y la distensión. El contacto con la naturaleza y las salidas al aire libre traerán bienestar y gratas sorpresas a tu vida.

Tendencia : alejarte de todo lo negativo y aburrido.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Algo finaliza en la vida del Gallo, para dar espacio a lo nuevo. Los esfuerzos que has realizado para elevar tu posición darán sus frutos y es probable que recibas buenas novedades en cuanto al trabajo. Un punto de inflexión que te permitirá ordenarte y eliminar aquello que haya cumplido su ciclo. Estarás a las puertas del inicio de un nuevo ciclo y será positivo no resistirte a dejar atrás el pasado. Esquivar los sentimientos de pérdida, ser tolerante con vos mismo y poner la energía y mirada en el presente, será el gran desafío que deberá enfrentar el Gallo. Acompañar los propios procesos amorosamente, lo mejor está por llegar.

Tendencia: ordenar los pensamientos y evitar enojos o discusiones estériles.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Para el Pereo es momento de desafiarse e ir en busca de la superación. Lo profesional, social y tus actividades en general, ocuparán el primer plano y te brindarán la posibilidad de ver claramente dónde están las posibilidades. Tu poder de concentración estará súper desarrollado, pero no abuses de tus fuerzas, ya que podrías agotarte mentalmente. El buen descanso y estar atento a lo que el cuerpo necesita, será fundamental en esta etapa. Podrás recibir buenas noticias sobre un proyecto que venís gestionando desde hace tiempo. El amor se renueva y transforma; tu economía seguirá en franco ascenso.

Tendencia : mayor disponibilidad de tiempo que hace fluir los acontecimientos.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Con la poderosa energía transformadora que posee tu signo Chancho, utilizarás las circunstancias del momento para cambiar todo lo que se presente dificultoso, en algo a tu favor. Actuarás con acierto en temas financieros y podrás acomodar las cuentas. Para tareas públicas, negocios o cargos importantes se augura algún tipo de mejora. Se augura un período de mayor bienestar y estabilidad emocional. En el amor, la buena predisposición y el entusiasmo serán los ingredientes necesarios para consolidar una relación que puede haber comenzado inestable. Para quienes estén solos, les esperan enamoramientos instantáneos.

Tendencia : rodearte de gente que te inspire.