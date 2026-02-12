LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 12 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 12 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

Si todo no sale como usted lo esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Intente pensar un poco más en los demás y no solo en sus propios deseos.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el jueves 12 de febrero

Amor: Intente mejorar las cosas con su enamorado por más que siga enojado. Trate de consolidar el vínculo y así podrá concretar planes a futuro con su pareja.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán algunos nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Deberá concentrarse al máximo y ejecutarlos cuanto antes.

Bienestar: Hoy sus nervios podrían jugarle una mala pasada. Busque un centro de salud e intente controlar todos los pensamientos aprendiendo a hacer Yoga.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Aunque no quiera necesitará tomarse un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Sepa que su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces.

Amor: Después de tanto tiempo, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Sepa que podrá vivir momentos alegres con su alma gemela como nunca.

Riqueza: Propóngase empezar el día con las mejores intenciones de no excederse en los gastos. Trate de medir las compras que hace, evite endeudarse aun más.

Bienestar: Sepa que no debería permitir que la envidia del entorno, lo haga sentirse inseguro. Aumente la autoestima y fortalezca aun más su personalidad.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
