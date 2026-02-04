LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: miércoles 4 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 4 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

No dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee. Siempre su espíritu servicial lo convirtió en un gran anfitrión e hizo que la gente lo valore.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el miércoles 4 de febrero

Amor: Intente ser un poco egoísta en su vida y piense en usted mismo. Deje de poner toda su energía en esas personas que no merecen la pena y le hacen mal.

Riqueza: Evite embarcarse en créditos sin antes tener el aval necesario, sepa que puede llegar a ser riesgoso para su economía. Procure no endeudarse.

Bienestar: Debería aprender a cuidar su salud. Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina, caso contrario, terminará con un brote de stress.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
