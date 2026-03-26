Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 26 de marzo de 2026

Etapa propicia para abandonar sus aires de grandeza. Intente no mostrar su inseguridad, ya que generará que los demás se alejen de usted sin avisarle.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 26 de marzo

Amor: Prepárese, ya que la intensidad de su relación amorosa será bastante desmedida. Aunque le parezca raro, entréguese sin someterla a ningún análisis.

Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado sobre el tema, consulte a ese amigo antes de tomar una decisión financiera que podría salir perjudicado.

Bienestar: Destine el día a descargar tensiones y pasar un hermosos momento junto a su familia en su casa. Busquen alguna película o serie que les agrade y compártanla.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Tenga en cuenta las situaciones y no sea tan cruel con los demás. Comprenda que no hay que juzgar a todos de la misma forma. Sea más permisivo.

Amor: Después de tantos año de convivencia, evite que la chispa del amor se apague. Hagan alguna actividad fuera de lo habitual y no caiga en la rutina con su pareja.

Riqueza: Aparecerán buenas propuestas en el ámbito laboral. No deje pasar la oportunidad y ponga toda su energía, así podrá conseguir el éxito en lo que se proponga.

Bienestar: Sepa que teniendo un poco de fuerza de voluntad podrá continuar con ese plan alimenticio. No permita tentarse en las comidas y evite los alimentos extraños.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |