Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 28 de mayo de 2026

En este día por más que lo intente, algunas preocupaciones lo alejarán de sus objetivos. Trate de tranquilizarse y pensar bien cuando decida que hacer.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 28 de mayo

Amor: Debe romper con esa rivalidad que existe entre usted y su hermano. Piense que ya son gente madura y no pueden seguir teniendo ese comportamiento.

Riqueza: Deje de comportarse de manera egoísta en el trabajo, de lo contrario, tendrá problemas con sus compañeros. Evite usar el poder que tiene de manera errónea.

Bienestar: Será un día donde le costará demasiado finalizar todo aquello que empiece. Evite desesperarse por esas situaciones menores y siga por el camino que ha elegido.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Sepa que no es momento para hacer cambios en su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contario, podría cometer una grave equivocación.

Amor: Necesitará cuidar a su alma gemela, de lo contrario, la relación podría deteriorarse. Intente dialogar y ayudarla en los problema que la atormentan.

Riqueza: Haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No exaspere, con tiempo y responsabilidad podrá cumplir en tiempo y forma.

Bienestar: Ya que se le presentaron varios proyectos nuevos. Seria bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no le dejan alcanzar el éxito soñado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |