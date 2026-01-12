Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 12 de enero de 2026

No se detenga en el camino y anímese a lo desconocido. Será un día donde tendrá su mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 12 de enero

Amor: Sepa que ese amor que espera hace tiempo, se encuentra más cerca de lo que usted piensa. Abra bien los ojos y este atento, no deje que se escape.

Riqueza: Etapa donde podrá alcanzar todo lo que se propone dentro del ámbito laboral y sin ningún esfuerzo. Busque un nuevo emprendimiento que lo apasione.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo con las cosas que tiene y de querer siempre solucionar todo usted. Sepa que si se relaja un poco, su vida será más placentera.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Durante este día, lo más probable es que toda su fuerza este dirigida en la búsqueda de la orientación para su vocación o estudios específicos.

Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese que es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.

Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.

