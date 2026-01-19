LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 19 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 19 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 19 de enero

Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumulo.

Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimientos.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

