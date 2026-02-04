LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 4 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 4 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

Deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Trate de tranquilizarse.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 4 de febrero

Amor: Si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente la ama. Evalúe la situación antes de tomar una decisión de la que puede arrepentirse.

Riqueza: No sea impaciente, trate de encontrar un equilibrio. Si tiene que firmar un contrato confíe en el consejo que le da su familia que son de su confianza.

Bienestar: Limite la alimentación y ejercita un poco más. El exceso de peso podría provocarle molestias en el cuerpo y provocarle un problema de salud.

