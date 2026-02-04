Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 4 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 4 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
Deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Trate de tranquilizarse.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el miércoles 4 de febrero
Amor: Si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente la ama. Evalúe la situación antes de tomar una decisión de la que puede arrepentirse.
Riqueza: No sea impaciente, trate de encontrar un equilibrio. Si tiene que firmar un contrato confíe en el consejo que le da su familia que son de su confianza.
Bienestar: Limite la alimentación y ejercita un poco más. El exceso de peso podría provocarle molestias en el cuerpo y provocarle un problema de salud.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
