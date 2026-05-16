Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 16 de mayo de 2026

Ocasión optima para concluir con todos los proyectos viejos y dedicarse a preparar las nuevas metas que se propondrá en su vida para los próximos meses.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 16 de mayo

Amor: Si siente que sus amistades no son sinceras, profundice y recapacite sobre sus relaciones afectivas pasadas. Conéctese internamente con sus emociones.

Riqueza: Antes de realizar algún movimiento con su tarjeta de crédito, intente planear sus futuros gastos. Ciertos movimientos financieros podrían hacer tambalear su economía.

Bienestar: Deje de poner excusas y de automedicarse solo. Busque ayuda en las medicinas alternativas para tratar esas dolencias óseas u articulares que esta teniendo hace tiempo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Prepárese, ya que atravesará momentos de intensa felicidad. Aprenda que el verdadero secreto esta en disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas que uno vive.

Amor: Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo. Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado.

Riqueza: Hoy se le presentará un inconveniente en el plano material que le costará solucionarlo. Si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo hoy mismo.

Bienestar: Debería hacer lo posible para que el nerviosismo de su entorno no lo contagie, de lo contario, alterará su animo y nadie lo soportará en su casa.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |