Horóscopo: cómo será tu semana del 3 al 9 de mayo de 2026

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Muy sociable y con ganas de compartir salidas con amigos. Abra el diálogo familiar; es mejor cerrar temas complicados del pasado.

DINERO: Negocios sólidos rinden dividendos. Elimine distracciones y enfóquese en lo que demostró ser productivo.

CLAVE DE LA SEMANA: Es preciso unir a sus seres queridos.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Si busca seguridad afectiva, se encuentra en una etapa favorable y muy espiritual. Con la opción de desarrollar su sensualidad plena.

DINERO: Su palabra es ley. Borre de su agenda tareas ajenas. Aprender a delegar es tomar las riendas del negocio.

CLAVE DE LA SEMANA: No descuide sus necesidades básicas. Usted es lo primero.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Brilla con luz propia. Es bueno que esté centrado, pero intente registrar las necesidades de su pareja. Equilibre salidas con serenidad.

DINERO: Exija rigor y evite lanzarse a ciegas. Cierre asuntos pendientes, sobre todo legales. Nuevo ciclo laboral.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite aislarse, precisa conectar con su entorno.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Tiernamente espiritual. Sane vínculos dañados y abandone sentimientos tóxicos. Dará una asistencia amorosa a su grupo familiar.

DINERO: Apueste por el trabajo en red. Su círculo necesita barrer energías negativas. El equipo rinde bajo su guía.

CLAVE DE LA SEMANA: Atención con los romances secretos, pueden dañarlo.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: El amor se revitaliza cuando la pareja sale al mundo. Aportes grupales. Usted ejerce su liderazgo con alegría. Presencia vibrante.

DINERO: Cumple con objetivos previstos. Termine lo antes posible sus viejos proyectos. Disfruta del éxito profesional.

CLAVE DE LA SEMANA: Aprecie esa frescura que gente nueva le aporta.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Reconocimiento social. Exprese sus sentimientos y siga a quien admira. También usted es ejemplo de solidez para su gente.

DINERO: Incorpore recursos, colaboración o tecnologías en su labor cotidiana. Es tiempo de asimilar otros conocimientos.

CLAVE DE LA SEMANA: Guíe a la familia con reglas justas y claras.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Inspiración y libertad. Evite el control en la pareja, será contraproducente. Reflexione sobre sus emociones y encontrará la armonía.

DINERO: Perfecto para negociar y cancelar deudas. Recicle sus recursos actuales. Cobra dinero que le adeudadaban.

CLAVE DE LA SEMANA: No reniegue del deseo… a menos que haga peligrar su estabilidad.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Pasiones encontradas hoy dominan su vínculo. Cuide que su sinceridad no hiera a los otros. Cuídese de luchas de poder internas.

DINERO: La consigna es negociar acuerdos sólidos. Detecte qué cláusulas ya no encajan con sus objetivos finales.

CLAVE DE LA SEMANA: Analice a fondo a sus socios actuales.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: En diálogo abierto con sus allegados. Usted alcanza objetivos comunes. Su equilibrio influye positivamente a todos en esta semana.

DINERO: Reordene su agenda de trabajo. Tiene que cortar de raíz con hábitos que le restan eficiencia. ¡Con ganas!

CLAVE DE LA SEMANA: Póngase al servicio de un sistema de metas superiores.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: La rutina doméstica le otorga seguridad y sostén. Evite exigirse demasiado en el plano sentimental. La claridad ya llegará. Unión.

DINERO: Sea más paciente, pero ponga límites, sobre todo, evite cargar con responsabilidades que no le corresponden.

CLAVE DE LA SEMANA: Para reequilibrar su sistema necesita más descanso.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Romance sin mayores ataduras. Comparta actividades inspiradoras con su pareja. Usted se siente más integrado a un grupo que admira.

DINERO: Lleva a buen puerto los negocios iniciados con anterioridad. Ordene su espacio físico de trabajo. Apóyese en lo conocido para generar ingresos.

CLAVE DE LA SEMANA: No se complique con vínculos que lo limiten.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Su hogar será su refugio elegido. Reclamará afecto y contención constante, algo que estará dispuesto a dar en igual medida.

DINERO: Suma información práctica a sus herramientas diarias. Su capacidad de síntesis ayuda mucho si está estudiando.

CLAVE DE LA SEMANA: No apure un afecto que está en desarrollo.