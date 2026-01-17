Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 17 de enero de 2026

Sepa que gracias a su perseverancia obtendrá los beneficios positivos que tanto espero alcanzar. Relájese, ya que se sentirá feliz por lo que consiguió últimamente.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 17 de enero

Amor: Haga lo posible para reflejar los sentimientos con palabras y demostraciones de afectos. Verá que en poco tiempo el vinculó amoroso mejorará.

Riqueza: Sera una jornada muy favorable, ya tendrá que aprovecharla al máximo para repactar una deuda o sellar esos acuerdos económicos. No pierda la oportunidad.

Bienestar: Utilice el día para reflexionar sobre los desbordes emocionales que últimamente ha estado teniendo sin justificativos. Medite sobre lo que le hace bien.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Este atento a los asuntos familiares que tiene pendiente hace días. Sepa que la Luna en su signo, le permitirá lograr todo lo que se proponga en el día.

Amor: Comprenda que hace tiempo usted y su pareja necesitan recuperar la pasión en la relación. Intente brindarle más tiempo a la intimida en su tiempo libre.

Riqueza: Transitará una jornada, donde podrán surgir algunos impedimentos en el plano profesional. Podría sentirse superado, no se irrite y mantenga la calma.

Bienestar: Trate de analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa en esta jornada, ya que hace tiempo se esta quejando que no tiene una buena digestión.

