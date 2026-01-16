Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 16 de enero de 2026

Este atento a los asuntos familiares que tiene pendiente hace días. Sepa que la Luna en su signo, le permitirá lograr todo lo que se proponga en el día.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 16 de enero

Amor: Comprenda que hace tiempo usted y su pareja necesitan recuperar la pasión en la relación. Intente brindarle más tiempo a la intimida en su tiempo libre.

Riqueza: Transitará una jornada, donde podrán surgir algunos impedimentos en el plano profesional. Podría sentirse superado, no se irrite y mantenga la calma.

Bienestar: Trate de analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa en esta jornada, ya que hace tiempo se esta quejando que no tiene una buena digestión.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Será una jornada para planificar los detalles de todos los deseos que anhelo en su vida. Prepárese, ya que pronto conseguirá alcanzarlos sin problemas.

Amor: Durante esta jornada, los lazos familiares se verán acrecentados a causa de la presencia lunar en su signo. Aproveche la buena energía y demuestre sus sentimientos.

Riqueza: Revise junto a su pareja los recursos con los que cuentan. Momento para invertir el capital en esa casa o departamento que tanto les interesa.

Bienestar: Intente controlar sus actividades, alimentarse bien y dormir todo lo que necesita. Relájese y evite la actividad excesiva ya que podría padecer de insomnio.

