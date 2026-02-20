Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Sepa que su experiencia e inteligencia se destacarán en su entorno laboral. Transitará una excelente etapa donde deberá realizar tareas en grupo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 20 de febrero

Amor: Evite hacerle tantos cuestionamientos a su alma gemela, de lo contrario, se podría enojar con usted. Abandone su lado fantasioso y obsesivo.

Riqueza: Tenga cautela antes de arriesgar su capital, ya que podría arrepentirse. Sepa que no conveniente que invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto poco claro.

Bienestar: Hoy será un día donde su cansancio y su agotamiento mental, harán que se replantee su actividad laboral. Piense bien antes de tomar un decisión errónea.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Siempre que se deje guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar todos los temores que lo atormentan día a día en su vida.

Amor: Relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrá ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela.

Riqueza: Sepa que mostrándose más tolerante, diplomático y muy optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en un tiempo menor a lo esperado.

Bienestar: En su trabajo, pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos. Anímese, ya que su jefe se los brindará sin problemas.

