Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 27 de abril al 3 de mayo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Las buenas energías que recibirá la Rata esta semana prometen mejoras en muchos sentidos. La armonía inspirará planes exitosos. Además, sentirás un incremento de vitalidad que beneficiará el trabajo y los nuevos emprendimientos. El deseo de aprender y el uso de la mente para ir más allá de la realidad te permitirá romper con viejos hábitos de pensamiento. Dejar de lado estructuras o ideas antiguas para buscar un nuevo horizonte vital y espiritual será la consigna en este tiempo liberador. A cambio, recibirás muchas satisfacciones: una feliz combinación de circunstancias hará surgir situaciones imprevistas en la vida afectiva.

Tendencia : el éxito dependerá de la constancia.

El horóscopo chino de esta semana para cada uno de los signos

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo pondrá mucha energía en sus ambiciones profesionales para alcanzar algún logro o reconocimiento en el trabajo. Llegan circunstancias favorables para avanzar, pero que también exigirán mucha dedicación laboral. Empeñoso y trabajador, recurrirás más de una vez a tu ingenio para encontrar soluciones ante ciertos obstáculos que se presenten y no deberás dudar en seguir tus intuiciones, que muchas veces tu costado más práctico y racional te hace dejar de lado. En el amor, observarás tu relación bajo un nuevo enfoque. Habrá replanteos y hasta los sentimientos más profundos pueden ponerse en duda.

Tendencia : romper con la rutina te revitalizará y alejará de la monotonía.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre podrá dar forma a muchas ideas creativas y originales que llegarán de manera inesperada e intuitiva. Deberás sortear cierta resistencia en el medio ambiente; la libertad y la limitación actuarán alternativamente. Dependerá de tu habilidad para encontrar el equilibrio justo y actuar en el momento oportuno. En tanto, habrá cuestionamientos en cuanto a tus verdaderos deseos y a la forma de llevar adelante tu día a día. Pasarás por una etapa de introspección que te llevará a posar la mirada en temas del pasado, donde podrás rescatar lo positivo de tus experiencias y todo lo vivido hasta ahora, además de soltar el apego y el dolor.

Tendencia : se moviliza el mundo intelectual, el estudio y los viajes.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La feliz resolución de un asunto familiar permitirá al Gato proyectarse con fuerza hacia el futuro. El éxito profesional dependerá de tu capacidad de gestionar tu intenso mundo emocional y de rodearte de personas competentes. Evitar la excesiva crítica y desarrollar tolerancia será la clave para una buena convivencia tanto en el plano laboral como en el afectivo. Asimismo, la vida sedentaria podría afectar tu ánimo; inscribirte en un gimnasio o realizar caminatas te hará sentir pleno y vital. Es un buen momento para iniciar tratamientos o encontrar al profesional idóneo que ayude a superar cualquier dolencia crónica. Por otro lado, se abren nuevos caminos al amor.

Tendencia : sensualidad que te hará vivir momentos intensos.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana, el Dragón tendrá la posibilidad de concretar negocios muy beneficiosos. Estos días serán propicios para firmar acuerdos o contratos que darán buenos resultados. Podrás eliminar todo aquello que limita tu crecimiento y enfocar tus esfuerzos hacia el propio avance y realización. Es un buen momento para el intercambio, la comunicación y toda actividad que tenga que ver con la palabra y la mente. En tanto, las energías de esta semana actuarán de manera sutil y repercutirán en las relaciones. Cuidado con las actitudes desconfiadas y demandantes, ya que la tendencia será a proyectar temas propios en los demás.

Tendencia : voluntad y energía para avanzar en los proyectos.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Perseverante y con un fuerte sentido de responsabilidad, la Serpiente vivirá una etapa de mucho movimiento, traslados y comunicación. El éxito será fácil de alcanzar y dependerá de la voluntad y la intención que pongas de tu parte. Podrás llevar adelante tus propósitos sin mayores esfuerzos ni complicaciones. Las firmas de contratos y acuerdos se verán beneficiadas y es posible que durante estos días resuelvas temas pendientes o canceles deudas. En esta etapa vivirás una profunda reforma interior, en donde la madurez afectiva propiciará armoniosas uniones con la capacidad para unir criterios diferentes y disfrutar del amor.

Tendencia : rodearte de personas positivas potenciará tu energía.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El 2026 es el año del Caballo de Fuego para el horóscopo chino

El Caballo iniciará una etapa donde las oportunidades llegarán de manera natural. Recibirás alguna oferta interesante y lograrás afirmarte al conectarte con personas influyentes. El momento promete grandes novedades en cuanto a asuntos académicos, estudios y viajes. Contarás con una dosis extra de energía y buena predisposición que alentará y contagiará optimismo a tu entorno, a la vez que será el pilar de tus logros y conquistas. También habrá alegrías compartidas en la vida afectiva y, aunque a veces el cansancio se imponga, lograrás llegar a tiempo con todo y reponer energías.

Tendencia : avance profesional, perfeccionamiento y mucho intercambio.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Sensible y solidaria, la Cabra siente una enorme necesidad de ayudar a los demás. En esta etapa deberás permanecer atento para no lastimarte ni desilusionarte fácilmente. En el trabajo, podrás destacarte por tu capacidad de concentración y dedicación incondicional. El ámbito financiero se beneficia con tu intuición, que te guiará a la hora de tomar decisiones importantes. En ese sentido, las asociaciones comerciales crecerán y traerán algunas satisfacciones. Todo tipo de unión afectiva estará favorecida en este tiempo y vivirás momentos de mucha alegría. De todos modos, procura moderar los celos y el afán de controlar todo.

Tendencia : alegría y celebraciones familiares.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Este período será ideal para asumir el puesto de líder que la propia naturaleza de tu signo Mono posee. Superarás cualquier emoción negativa y la suerte llegará sin falta; deberás permanecer atento a las oportunidades que puedan presentarse en estos días. Vivirás grandes transformaciones, inclusive en tu vida financiera. El dinero será la recompensa por el trabajo bien hecho y es posible que encuentres nuevas e interesantes fuentes de ingreso al cerrar un ciclo en tu carrera o profesión. Puede surgir la posibilidad de realizar un viaje que surgirá de manera inesperada. Por otro lado, pelearás por un sentimiento intenso y profundo para que tu pareja tenga futuro.

Tendencia : confiar en tus intuiciones.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La habilidad para incrementar los recursos alcanzará su punto máximo. Esta semana el Gallo estará muy abocado a sus actividades, por lo que será preciso realizar ciertos ajustes en los horarios a fin de no agotar las energías. Sentirás mucha satisfacción por la tarea cumplida, pero si el trabajo diario no te da espacio para la distracción y el relax, habrá que tomar las decisiones necesarias para encontrar un sano equilibrio. En el amor, deberás cumplir las promesas que has hecho y recordar que las actitudes atropelladas y cambiantes pueden ocasionar incertidumbre, roces o discusiones.

Tendencia : sueños que se construyen con esfuerzo y los pies en la tierra.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El comienzo de la semana será agitado para el Perro: te encontrarás viviendo discrepancias entre los propios deseos y la oposición de otras personas o decisiones ajenas. Deberás armarte de paciencia y adaptarte a ritmos más lentos; así como buscar equilibrio entre los compromisos laborales y la familia. En poco tiempo, comenzará a mejorar la economía y esto repercutirá favorablemente en el humor. Hacia el fin de semana, habrá novedades que fortalecerán la autoestima y te permitirán establecer los objetivos sentimentales que no estaban claros. Los hijos y sus actividades ocuparán el primer plano en estos días.

Tendencia : la omnipotencia puede generar impotencia.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Con mucha vitalidad, dinamismo y espíritu emprendedor, el Chancho sabe imponerse ante cualquier desafío, incluso revertir situaciones negativas en algo a favor. En estos días, esta naturaleza valerosa se hará notar en cada acción que realices. Se trata de un tiempo especial para superar antiguas limitaciones, dejar de lado todo aquello que no te hace feliz y conectar con el verdadero deseo, aquello que te haga sentir libre y en plenitud. Tal vez el momento requiera de cierta revisión e introspección, pero será necesario para emprender un nuevo camino. Es tiempo de tomar decisiones que, en muchos casos, serán drásticas y definitivas.

Tendencia : correr los velos de la ilusión para ver realidades ocultas.