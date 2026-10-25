Horóscopo de Capricornio domingo 25 de octubre: confiá en tu intuición

En este domingo 25 de octubre, los astros invitan a los capricornianos a realizar un balance profundo sobre su bienestar emocional. De acuerdo a las predicciones y recomendaciones astrológicas para este horóscopo del zodiaco, es momento de que detectes el origen de tu angustia prestando atención a lo que realmente sentís. En el terreno del amor, dejate guiar por tu intuición para comprender los sentimientos de tu pareja, mientras que en lo referente a la riqueza y el dinero, evitá gastos innecesarios y enfocá tus recursos en esas mejoras para el hogar que postergaste. Si sentís que la situación te desborda, no dudes en buscar apoyo en tus amigos; ellos serán el refugio necesario para recuperar la calma y seguir adelante con la energía renovada.

Después de tanto, sepa que estará en condiciones de descubrir cual es el motivo de su actual angustia siempre y cuando preste atención a sus verdaderos deseos.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 25 de octubre

Amor: Si pretende indagar en los afectos de su pareja, trate de orientarse por la intuición. Podrá descubrir lo que realmente esta sintiendo por usted.

Riqueza: Intente moderar su tendencia a los gastos personales y decídase a realizar esa inversión para su hogar. Sepa que ese arreglo no puede esperar más.

Bienestar: Si se siente muy superado, intente no derrumbarse anímicamente. Busque ayuda y consejo en sus amigos que ellos sabrán escucharlo detenidamente.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la melancolía no lo atrape en estos momentos. Modifique el estilo de su vida y todo mejorara pronto.

Amor: Si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En caso de estar soltero, es buen momento para encontrar a su alma gemela.

Riqueza: No se obsesione, ya que vendrán tiempos mejores. Sepa que tarde o temprano podrá demostrar su verdadera capacidad intelectual en lo profesional.

Bienestar: Su afán de justicia, hoy lo llevará a expresar criticas. Sepa que no serán bien recibidas por los demás y podrá terminar discutiendo con alguien que aprecia.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |