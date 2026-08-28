Horóscopo de Capricornio viernes 28 de agosto: soltá los rencores

En esta jornada del viernes 28 de agosto, los astros invitan a los nacidos bajo el signo de Capricornio a adoptar una postura de mayor flexibilidad. Si bien las predicciones sugieren que forzar las situaciones solo atraerá obstáculos, las recomendaciones astrológicas indican que es un momento ideal para dejar de lado viejos rencores en el amor y enfocarte en una renovación personal. En cuanto al dinero, la clave estará en la moderación y en analizar bien cada gasto antes de actuar, evitando impulsos innecesarios. Finalmente, este horóscopo del zodiaco te anima a priorizar tu bienestar y tu salud emocional, permitiéndote disfrutar de los frutos de tu esfuerzo sin culpas, ya que mereces este espacio para renovar tus fuerzas y recuperar la claridad mental que tanto necesitas.

Mientras más intente que las cosas sucedan tal como desea, más obstáculos encontrará en su camino para concretarlas. Deje que todo fluya solo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 28 de agosto

Amor: Jornada ideal para abandonar los rencores del pasado y de una vuelta de pagina a esos viejos problemas que acarrear con su pareja hace mucho tiempo.

Riqueza: Deténgase y analice la conveniencia de esa compra. Sepa que podría estar gastando más dinero de lo debido. Busque precios en diferentes lugares.

Bienestar: Momento propicio para disfrutar de su esfuerzo. Si esta pensando en comprase ese electrodoméstico que tanto desea para su hogar, no lo dude y dese el gusto.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.

Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.

Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.

Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |