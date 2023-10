escuchar

Las personas de Virgo son las nacidas entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, siendo uno de los signos que pertenecen al elemento Tierra. Esto les otorga ciertas cualidades como su sentido de responsabilidad, su independencia, inteligencia y pragmatismo. Se trata de individuos que son excelentes ejecutando tareas rutinarias y profesionales, pero que por momentos les cuesta conectar con su costado más sensible y vulnerable.

Es probable que los hombres que pertenezcan a signos del elemento Aire, sean los menos compatibles para las personas de Virgo. Esto se debe a que no sentirán gran atracción por quienes posean un espíritu libre y despreocupado. Suelen ser muy racionales y les cuesta acercarse a quienes se muestren flexibles y relajados.

A continuación, algunos de los signos del zodíaco cuyos hombres experimentarán dificultades para tener compatibilidad con las personas de Virgo.

Géminis

Los hombres nacidos bajo el signo de los gemelos se caracterizan por ser seres sociales y extrovertidos. Son individuos que necesitan estar rodeados de sus amigos en todo momento, tendiendo a ser un tanto dependientes de los demás. Es que tal como su símbolo lo muestra, les gusta la idea de actuar desde lo colectivo y al momento de encontrar una pareja, desean que esta sea su otra mitad.

Las personas de Virgo prefieren pasar el tiempo en pareja de a dos, por lo que el gusto por las reuniones sociales de los hombres de Géminis les será ajeno ND3000 - ND3000

Sin embargo, Virgo se sentirá demasiado presionado por estos aspectos, ya que prefieren a personas que puedan valerse por sí mismas. Asimismo, al momento de querer pasar tiempo de calidad, Géminis siempre preferirá reunirse con grandes grupos de personas, mientras que este signo del elemento Tierra preferirá estar a solas. Poseen diferentes conceptos de cómo debe ser una relación y cuánto de esta se debería compartir con el entorno.

Sagitario

Aquellos hombres que pertenecen al signo del centauro, destacan por su personalidad extrovertida y aventurera. Al formar parte del elemento Fuego, cuentan con un carácter fuerte e impulsivo, el cual puede reaccionar de manera inmediata a cualquier estímulo, sin reflexionar demasiado. Son compañeros, pero a veces evitan hablar de temas serios y tomar en consideración ciertos aspectos de la vida, como su profesión y relaciones personales.

Las personas de Virgo se sienten atraídas por personas con capacidad de escucha en la intimidad, por lo que el carácter desestructurado y jocoso de las personas de Sagitario puede alejarlas Apple TV + - La Nación

Desafortunadamente, no podrán congeniar con las personas de Virgo, ya que su manera de desenvolverse en el mundo es diferente. No conseguirán una gran química, porque mientras uno es reservado y mantiene sus formas, el otro es lúdico y no le molesta llamar la atención. Esto podría causar problemas cuando se encuentren en diferentes eventos sociales, puesto que se sentirán molestos por sus formas. De igual forma, les costará encontrar un punto en común entre la necesidad de seguridad de Virgo y el deseo por lo desconocido de Sagitario.

Acuario

Los nacidos bajo el signo del aguador son personas creativas, que se consideran distintos, vanguardistas e individualistas. Se trata de un signo un tanto incomprendido por los demás, gracias a que nadie sabe realmente lo que sucede en su mente. Son un tanto cerrados y no hablan con facilidad sobre sus sentimientos, a pesar de que cuando se enamoran entregan todo de sí mismos.

El ánimo cambiante de las personas de Acuario hará sentir inseguras a las personas de Virgo GETTY IMA

Pueden ser cambiantes, motivo que hará sentir muy inseguro a las personas de Virgo, quienes necesitan de constancia, estabilidad y tranquilidad en sus vidas. No podrán planificar un futuro juntos, ya que mientras el signo de la Virgen disfruta de organizar todo, Acuario prefiere dejar ciertas cuestiones a la improvisación.

Requisitos que los hombres deben tener para conquistar a Virgo

Compromiso : necesitan alguien que cumpla sus promesas, pudiendo confiar en ellos para crear un futuro próspero. Detestan sentir que pierden el tiempo en vínculos superficiales y sin entrega de su compañero. Asimismo, cuando se encuentran en una relación prefieren compartir su tiempo libre con sus parejas , por lo que necesitan sentir que son la prioridad del otro.

: necesitan alguien que cumpla sus promesas, pudiendo confiar en ellos para crear un futuro próspero. Detestan sentir que pierden el tiempo en vínculos superficiales y sin entrega de su compañero. Asimismo, cuando se encuentran en una relación prefieren compartir su tiempo libre con sus , por lo que necesitan sentir que son la prioridad del otro. Enfoque : les seduce aquellos que cumplan con sus objetivos y dediquen gran esfuerzo en lograr lo que desean. Esto los motivará a superarse a sí mismos y a planificar nuevas metas para alcanzar juntos. Les gusta que una pareja sea una fuente de inspiración de la cual puedan sentirse orgullosos y aprender.

: les seduce aquellos que cumplan con sus objetivos y dediquen gran esfuerzo en lograr lo que desean. Esto los motivará a superarse a sí mismos y a planificar nuevas metas para alcanzar juntos. Les gusta que una pareja sea una fuente de inspiración de la cual puedan sentirse orgullosos y aprender. Fieles : la sinceridad y transparencia son unos de los valores más importantes para este signo del elemento Tierra. Gracias a Mercurio , su planeta regente, disfrutan de vínculos donde se pueda hablar sobre cualquier tema. Necesitan confiar en su pareja y para lograrlo, demandan atención, comunicación y honestidad.

: la sinceridad y transparencia son unos de los valores más importantes para este signo del elemento Tierra. Gracias a , su planeta regente, disfrutan de vínculos donde se pueda hablar sobre cualquier tema. Necesitan confiar en su pareja y para lograrlo, demandan atención, comunicación y honestidad. Modestos : les encantan las demostraciones de cariño en privado, ya que prefieren mantener su vida sentimental en un bajo perfil. Son reservados y creen que hay ciertas dinámicas que deben permanecer en la privacidad de su pareja , tanto sea peleas, discusiones o grandes gestos románticos.

: les encantan las demostraciones de cariño en privado, ya que prefieren mantener su en un bajo perfil. Son reservados y creen que hay ciertas dinámicas que deben permanecer en la privacidad de su , tanto sea peleas, discusiones o grandes gestos románticos. Cuidado personal: las personas de Virgo son detallistas, por lo que aprecian a quienes muestran interés por su aspecto físico y presentación al mundo. Les gusta relacionarse con aquellos que tengan un estilo sofisticado y siempre se encuentren prolijos, con buen aroma y pulcros. Se sentirán atraídos por individuos que sean coquetos e inviertan en su imagen.

LA NACION