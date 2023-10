escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 20 al 22 de octubre en sus redes sociales. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y, además, planteó qué dictan los astros para todos en cuestiones económicas, sociales, amorosas y hasta familiares.

ARIES

Este fin de semana vendrán cosas muy buenas. Hoy será tu mejor día, con los números 13 y 28. Tendrás un descanso mental, pero no dejes de concentrarte en todas tus actividades porque tu signo puede hacer todo lo que se proponga. Trata de cerrar ciclos para que nada del pasado te haga daño.

TAURO

Las cosas se comenzaron a acomodar. Estos días serán de eventos y convivencias sociales. Si tienes problemas con tu pareja, trata de comprender a los demás. Estarás muy compatible con Acuario, Virgo o Capricornio. No te dejes manipular por personas que no son cercanas y que no aportan nada a tu vida. Es momento de emprender.

GÉMINIS

No te metas en problemas que no son tuyos y aléjate de las personas que complican tu vida. Este fin de semana ocúpate de ti y de tu casa. Aprovecha la buena suerte y vibra para comenzar algo nuevo, quizá alguna carrera.

CÁNCER

Tus colores serán el amarillo y el naranja. Toda tu familia podría reunirse este fin de semana en el que pasarás unos días inolvidables. Debido a que te tomas las cosas más a la ligera, empezarás a disfrutar de todo lo que haces. Estarás muy compatible con Piscis y Leo.

LEO

Te divertirás mientras organizas tu vida y tu trabajo. Estarás más alegre debido a que te quitaste la carga que llevaste por mucho tiempo. Los astros te dicen que viene estabilidad económica y podrás mejorar tus finanzas como tanto querías.

VIRGO

Cuida tu persona, tu mente y tu espíritu. Si acabas de conocer a alguien, no te desesperes. Es momento de progreso y de crecer económicamente. Eso podría hacer que tu círculo cercano hable mal de ti. Trata de alejarte si descubres un contexto tóxico.

LIBRA

Aprovecha tus días. Deja de acumular cosas y manténte activo. Este fin de semana estarás muy festejado con mucha gente a tu alrededor. Si estás sin pareja, podrías conocer a alguien, pero tienes que proponerte las cosas y fijar metas.

ESCORPIO

Entra tu era, así que renacerás con buena vibra. Tu constancia te llevará lejos, pero no dejes que nadie te afecte sin decir lo que te molesta. En el dinero tendrás abundancia económica y estabilidad. Si cumples años, festeja.

SAGITARIO

Mira al futuro. Trata de aprender a decir no y a escuchar cuando alguien te dice tus verdades. No te lo tomes a mal, a veces esas personas logran ver mucho más. En el amor estarás compatible con Aries y Leo.

CAPRICORNIO

Estarás compatible con Tauro, Virgo y Capricornio. Deja de pensar demasiado porque solo conseguirás estresarte. Este fin de semana, disfruta y depura todo lo que no aporta a tu vida. Aprende a aceptar cuando te dicen que no.

ACUARIO

Que nadie te incomode en la búsqueda de tu felicidad. Si tienes un plan a futuro, hazlo y no pienses en lo que dirán. Este viernes y sábado serán tus días de la suerte, así que aprovéchalos. Compra algo nuevo que habías querido desde hace mucho tiempo.

PISCIS

En tu relación de pareja habrá mucho drama, pero trata de conservar la calma, que tu vida no gire en los demás para ser feliz. No te compliques mucho y quítate problemas mentales. Llénate de la gente que quieres tener en tu vida.