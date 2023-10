escuchar

“Me cancelaron la entrevista de migración del Uscis y quiero llorar”, introdujo en un video una joven latina que vive en Estados Unidos y quien compartió cómo un detalle demoró todo su trámite migratorio. El 12 de octubre pasado tenía cita con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una fecha que había esperado durante meses. Sin embargo, cuando el día estaba por llegar, actualizó su perfil en el sitio web para verificar que todo estuviera en orden y se llevó la peor de las sorpresas.

La joven, quien en su perfil de TikTok se identifica como Naty Gioulakisnaty, publicó su historia para saber si su comunidad virtual tenía algún trámite pendiente. En su cuenta destaca por su contenido de estilo de vida, animales y viajes. Sin embargo, en esta ocasión, al borde de las lágrimas, dio a conocer los motivos por los que le cancelaron la cita para obtener su residencia permanente o green card.

Según compartió, los últimos meses sintió mucha impaciencia y emoción por su trámite migratorio: “Entraba en la página y veía: cuatro meses, tres meses, dos meses. Tenía cita el 12 de octubre y me la cancelaron y no me la han reprogramado”. Posteriormente, contó la posible causa: “Me la cancelaron porque me mudé de estado. Antes vivía en California, empecé el proceso ahí en mayo, en julio me llegó el permiso de trabajo y todo estaba fluyendo (...), pero me mudé a Arizona y me cancelaron la entrevista”.

Mientras compartía su historia, visiblemente afectada, agregó: “Pude haber tenido mi residencia, mi green card, en 15 días o un mes. Estaba muy emocionada”. También mostró cómo aparece ahora el estatus de su proceso, en su perfil le indican un tiempo estimado de seis meses para la decisión de su trámite.

Después de que su historia comenzó a tener miles de reproducciones, algunos usuarios compartieron con la joven información sobre sus experiencias y también le dieron ánimos para que no perdiera la paciencia: “El mío duró casi dos años, después del Covid, pero cuando tuve la entrevista mi residencia llegó a los nueve días”; “Mi esposo se quería mover de estado y yo no, hasta terminar mi proceso. Al final no tuve entrevista y solo me llegó la green card”; “Mi proceso duró dos años y me llegó la residencia, sin entrevista; “Yo pasé por lo mismo, pero deseo que pronto tengas tu cita”, escribieron.

La joven deberá esperar para poder obtener su residencia permanente Freepik

¿Qué pasa si estás en proceso de sacar la green card y cambias de residencia?

En el apartado de green card o de residencia permanente del Uscis, se indican los procesos a seguir antes, durante y después de recibir una decisión. En caso de que el solicitante ya haya presentado el Formulario I-485, Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus, tiene diferentes opciones. Si se muda mientras se realiza el trámite, se debe actualizar la dirección con el Uscis dentro de los diez días posteriores del traslado. De lo contrario, puede ser que no reciba las notificaciones importantes de su caso.