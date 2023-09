escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 18 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Tendrás cambios de humor repentinos, todo a causa de los sucesos que te rodearán. Por ejemplo, varias personas del pasado regresarán a tu vida para pedirte disculpas. También querrás hacer todo aquello que no pudiste antes.

Tauro

A partir de este lunes tomarás nuevos caminos y todo lo que antes era un sueño para ti ahora quedará de lado. Te enfocarás en metas diferentes y, con ello, te llegarán nuevas oportunidades. Sé constante y lo lograrás.

Géminis

La recomendación para hoy es que dejes que el tiempo y la vida te sorprendan, no trates de forzar las cosas, ni de planear todo. Debes comprender que no tienes el control de casi nada, así que es mejor que te relajes y que fluyas.

Cáncer

La vida es muy corta como para pasarla quejándote, confórmate con lo que tienes y, si no te gusta, trabaja más duro para conseguir lo que deseas. Tampoco esperes por mucho tiempo a alguien que ya demostró que no va a regresar.

Leo

Ya es hora de que des lo mejor de ti y que dejes de lamentarte. Ponle todas tus ganas a ese proyecto que tanto anhelas, es la única forma en la que conseguirás el éxito. Todo saldrá mejor de lo que imaginas si te esfuerzas.

Virgo

Los astros te dicen que es necesario que cambies tu percepción de la vida y las actitudes negativas que sueles tener. Si te aferras a solo observar lo malo, entonces solo atraerás eso, pero si ves tu entorno más positivo, recibirás más cosas buenas.

Libra

Tus amistades podrían burlarse de ti por un comportamiento que has tenido en las últimas fechas. Si no te agrada que sean así, díselos. De igual forma, tú no juzgues a alguien solo por lo poco que sabes, antes debes conocer perfectamente la historia.

Escorpio

Comenzarás a perder el interés por una persona que te llamaba mucho la atención. Antes era tu amor platónico irremplazable, pero te darás cuenta de que no es como creías. Una noticia inesperada te llegará esta semana.

Sagitario

Se impone que cuides un poco más tu alimentación para que te mantengas saludable siempre. Ingerir comida chatarra es placentero por un momento, pero a la larga te daña. Tendrás varios cambios de humor este lunes.

Capricornio

Es preciso que te abstengas de compartir tu información personal con gente que no vale la pena. No le cuentes tus secretos a quien acabas de conocer. Así te cuidarás de que te añadan a chismes en los que no tienes nada que ver.

Acuario

Si alguien no quiere permanecer en tu vida, deja que se vaya. No tienes la necesidad de retener a nadie, no estás para perder el tiempo. Al contrario, te mereces estar al lado de gente que te valore y siempre quiera estar contigo.

Piscis

Enfrentarás pruebas difíciles en los próximos días. Recibirás grandes lecciones, pero para eso debes mantenerte fuerte. No permitas que cualquier cosa te derribe, tú puedes con todo y ya lo has demostrado.