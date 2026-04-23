El calendario lunar permite conocer cuándo el satélite natural pasa por sus diferentes fases. Para los creyentes de lo esotérico, estas pueden influir en distintos aspectos y pueden ayudar a determinar cuándo son los mejores días para cortarse el pelo en mayo.

Las fases lunares pueden determinar cuándo cortarse el pelo (Unsplash/Arnold Rodrigues)

Muchos consideran que las fases lunares pueden afectar el resultado de una visita al peluquero y en el cuidado capilar. Se cree que los ciclos lunares influyen sobre el cuerpo humano, al igual que lo hace con las mareas o la fuerza gravitacional. No solo puede influenciar en el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. Observar la posición de la Luna puede ayudar en su cuidado para asegurar su brillo y fortalecimiento, siempre teniendo en cuenta cuál es el resultado que se busca. A veces se trata de mantener el largo del pelo, mientras que otros quieren que perdure el corte el mayor tiempo posible.

Los mejores días para cortarse el pelo en mayo en la Argentina, según el calendario lunar 2026

Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud capilar y el volumen)

Domingo 3 de mayo.

Lunes 4 de mayo.

Martes 5 de mayo.

Miércoles 6 de mayo.

Miércoles 13 de mayo.

Sábado 30 de mayo.

Domingo 31 de mayo.

Para que el cabello crezca más rápido (cortes que estimulan el crecimiento)

Lunes 18 de mayo.

Martes 19 de mayo.

Miércoles 20 de mayo.

Jueves 21 de mayo.

Los mejores días para cortarse el pelo en mayo Freepik

Para mantener el largo del pelo por más tiempo

Sábado 9 de mayo.

Domingo 10 de mayo.

Lunes 11 de mayo.

Martes 12 de mayo.

Miércoles 27 de mayo.

Jueves 28 de mayo.

¿En qué fase lunar hay que cortarse el pelo?

A la hora de cortarse el pelo, es útil observar por qué fase pasa la Luna. De esa forma, se puede planificar el cambio de look según los objetivos personales, ya que algunos esperan que la cabellera crezca rápido, mientras que otros preferirán que el corte dure más tiempo.

Si la Luna está en su cuarto creciente, esta favorecerá el crecimiento del pelo, lo que es ideal para aquellos que buscan tener una melena más larga. En tanto, se recomienda que se haga un corte durante la fase menguante del satélite natural si lo que desea es mantener el largo, como puede ocurrirle a las personas que quieren tener una cabellera corta. Eso es porque esta etapa ralentiza el crecimiento. En el caso de la Luna llena, esta se cree que puede potenciar el volumen de su melena, puesto que se relaciona con la regeneración y la potenciación del brillo.

El momento menos recomendable para llevar a cabo un cambio en el cabello es durante la Luna nueva. Según las creencias populares, cortarse el pelo en esta fase podría debilitar las fibras capilares, lo que puede dar a su caída.

La Luna y astrología: ¿qué hay que tener en cuenta?

En mayo hay dos Lunas llenas LA NACION

De acuerdo a la astrología, la posición de la Luna en determinados signos del Zodíaco también puede influir en el resultado del corte. El satélite natural pasa primero por su fase llena en Escorpio durante el viernes 1° de mayo. En tanto, el cuarto menguante ocurre el sábado 9 y se ubicará en Acuario. Por su parte, la Luna nueva en Tauro se da el sábado 16 de mayo, seguido por el cuarto creciente en el signo de Leo el sábado 23. Por último, el quinto mes del año cierra con una segunda Luna llena el domingo 31 de mayo y ocurrirá en Sagitario.

A continuación, lo que hay que tener en cuenta al cortarse el pelo según la fase y el signo por el que transita la Luna:

Luna llena en Escorpio : el pelo tiene su máxima fuerza. Es ideal para reparar cabellos muy dañados.

: el pelo tiene su máxima fuerza. Es ideal para reparar cabellos muy dañados. Cuarto menguante en Acuario : esta fase ralentiza el crecimiento, así que es perfecta para mantener cortes cortos.

: esta fase ralentiza el crecimiento, así que es perfecta para mantener cortes cortos. Luna nueva en Tauro : aunque tiene energía de inicio, no se recomienda cortar, sino nutrir el cuero cabelludo.

: aunque tiene energía de inicio, no se recomienda cortar, sino nutrir el cuero cabelludo. Cuarto creciente en Leo : este es el mejor día del mes para hacerse un corte porque el pelo crece rápido y con mucho volumen.

: este es el mejor día del mes para hacerse un corte porque el pelo crece rápido y con mucho volumen. Luna llena en Sagitario: promueve el crecimiento con fuerza y brillo, así que es ideal para un cambio de look.