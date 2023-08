escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 11 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Este período será como una montaña rusa emocional para ti. Tu energía estará más alta que nunca, pero ten cuidado. Domina la impulsividad y enfócate en metas realistas.

TAURO

Aunque prefieres la rutina confiable, el universo tiene otros planes para ti. Abraza los cambios y verás que empiezan a surgir grandes oportunidades. Mantén los ojos abiertos en el trabajo y el amor porque podría haber algo que cambie tu perspectiva.

GÉMINIS

Tu charla ingeniosa y tu mente te llevarán lejos, pero ten cuidado de no dejar que tu boca vaya más rápido que tus pensamientos. En el amor la comunicación es clave, así que asegúrate de escuchar tanto como hablas.

CÁNCER

Tendrás un viaje emocional. En lugar de esconderte, trata de enfrentar lo que sientes. En el trabajo, confía en tu intuición, mientras que en el amor trata de ser honesto contigo mismo y con los demás.

LEO

Brillarás aún más porque tu confianza está en su apogeo y los ojos estarán puestos en ti. Mantén los pies en la tierra y recuerda que el trabajo en equipo es clave para el éxito duradero. Podría haber algunas chispas de amor.

VIRGO

Es hora de poner tus habilidades en acción. Tu enfoque perfeccionista te llevará a triunfar en el trabajo y en la vida cotidiana. En el amor, es momento de dejar de lado las preocupaciones y abrirte a la posibilidad de una intimidad real.

LIBRA

Prepárate para equilibrar todo en tu vida. No te olvides de cuidar de ti mismo, para eso establece límites claros y no te dejes llevar por las opiniones de los demás. En el amor, busca esa armonía e igualdad y no te conformes con menos de lo que mereces.

ESCORPIO

Tu intensidad está en su punto máximo y podrías sentir que todo está bajo un microscopio. En lugar de esconder tus emociones, canaliza esa pasión en proyectos creativos y en la comunicación con tus seres queridos. En el amor, la confianza será clave y por eso deberás ser honesto con tus sentimientos.

SAGITARIO

Es hora de soltar las riendas y aventurarte a lo desconocido. Tu espíritu está en apogeo y sentirás inspiración para explorar nuevas fronteras. Cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir.

CAPRICORNIO

Es hora de poner en marcha tu ambición, que te llevará lejos en el trabajo y la vida. No te vuelvas rígido y tampoco te olvides de disfrutar en el proceso. Encuentra ese equilibrio entre la responsabilidad y la diversión.

ACUARIO

Prepara tus ideas porque es momento de que brilles. Tu mente te llevará por grandes caminos, pero no te aísles demasiado. Colabora con otros para darle vida a tus proyectos y en el amor busca conexiones genuinas.

PISCIS

Prepárate para un viaje por tus emociones más profundas. Tu intuición estará en su punto máximo y podrías sentir una conexión más fuerte, pero ten cuidado de no perderte en tus fantasías. Es momento de encontrar ese balance en tu vida que necesitabas para alcanzar la paz.