Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 18 al 24 de mayo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta semana tendrá algunos matices para la Rata que deberá ir despacio, dedicarse a los pendientes y no forzar situaciones. Habrá un tiempo de espera que será más propicio para la observación y el replanteo interno. En muchos casos, la paciencia de la Rata será puesta a prueba, sin embargo, todo podrá darse de un modo repentino. En ese caso, deberás analizar cada situación antes de lanzarte a la acción, así evitarás errores o arrepentimientos. Si las cosas van lentas, no sufras por el tiempo adicional, es momento de estudiar cada detalle. Ideal para pedir consejos o realizar consultas con profesionales.

Tendencia : ideas luminosas que te permiten salir airoso de cualquier escollo.

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Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Período de mayor confianza y seguridad para el Búfalo. Tendrás la posibilidad de ocupar un nuevo cargo que dará prestigio y beneficios a tu condición laboral, economía y reputación. Buenas posibilidades en cuanto a los recursos. Las perspectivas son buenas para lograr solvencia y seguridad. Contarás con gran vitalidad pero deberás cuidar las articulaciones y evitar la vida sedentaria. Excelente para ponerte en movimiento y conectar con el cuerpo y sus necesidades. Para el amor será un período de definiciones. Si los lazos son sólidos, permanecerán, si hay desconfianza o inestabilidad, tenderán a desaparecer.

Tendencia : posibilidad de realizar un viaje o escapada.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Oportunidad de ganar credibilidad y obtener algún logro en el trabajo. Aunque el ritmo de los acontecimientos sea lento, podrás aprovechar el momento para reflexionar y conectar con tus verdaderos deseos y necesidades. Tiempo de introspección positivo para aclarar la mente y establecer un nuevo punto de partida. Con una fuerte tendencia a la comunicación, en estos días la vida social del Tigre se agita y tendrá buena predisposición para interactuar. Los amigos estarán cerca y podrán construir grandes momentos juntos. Seductor y dueño de un magnetismo y carisma inusual, el Tigre tendrá oportunidad de vivir el amor a pleno.

Tendencia : alguna cuestión hogareña se impone y ocupa el centro de escena.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Tiempo movido y auspicioso para el Gato. Oportunidad de incursionar en nuevos proyectos que ampliarán tus posibilidades de manera simple y práctica. Un movimiento dentro de tu trabajo podría resultar un gran beneficio. Tendrás fuerza, convicción y ganas de avanzar. El momento es excelente para iniciar actividades o poner en marcha algo que desde hace tiempo tenés encajonado. La economía puede sufrir algunos vaivenes, es tiempo de cuidar lo conseguido y no tentarse con compras innecesarias. El Gato se destaca por ser sociable pero en estos días preferirás el silencio y más momentos de tranquila soledad.

Tendencia : entusiasmo y gran impulso para conseguir algo especial.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Decidido y valiente, el Dragón cuenta con la energía para llegar donde desea, pero puede ser un tanto ansioso e impulsivo. Tal vez un impasse en el trabajo, o algo que estás esperando y no llegan, pueda influir en tu ánimo. Será oportuno manifestar temple y paciencia y prepararte para afrontar con flexibilidad los cambios que se aproximan, de este modo lograrás que tengan un efecto positivo. Etapa de inquietudes y algunos obstáculos que podrás superar si actuás con prudencia y sensatez. Procurá mantenerte alegre y optimista y evitar las acciones impulsivas. El ámbito afectivo y familiar se debe ordenar, restaurar y sanar.

Tendencia : confiar en el porvenir.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente vivirá una etapa de gran sensibilidad y energía emocional que podría provocar altibajos anímicos y una extrema susceptibilidad. Procurá tomar las cosas con calma y no te involucres en todo lo que ocurra a tu alrededor. Con el correr de los días algún asunto estancado comenzará a avanzar y habrá tranquilidad en cuanto a la economía. Iniciativas relacionadas con el comercio, los viajes y todo asunto académico. Se trata de una nueva etapa de desarrollo y crecimiento. Aprovechá al máximo la buena influencia, es tiempo de confiar y arriesgar. En las relaciones habrá mayor confianza, acercamiento y conciliación.

Tendencia : introspección que aclara el panorama.

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Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La fuerte incidencia del momento representa un momento fluido e importante para el Caballo. Podrás innovar y te sentirás libre para elegir y realizar cambios positivos en tu rutina diaria. Propicio para realizar viajes, estudiar y conocer nuevos ámbitos y condiciones. Muchos serán los que encuentren su verdadera vocación. Etapa de concreciones en el campo afectivo. Buscarás armonía y estabilidad; la madurez ayudará a definir cuestiones sentimentales pendientes. La influencia de esta semana marca una época que tiene que ver con la finalización o cierre de una etapa y el inicio de otra nueva que se presenta muy auspiciosa.

Tendencia : lo estético, artístico y cultural traen grandes satisfacciones.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Tiempo de conquistas y logros tangibles para la Cabra que podrá sentir que la suerte está de su lado. La influencia del momento asegura una cuota extra de buena fortuna que te permitirá alcanzar el éxito en aquello que emprendas. Es muy posible que algo que estabas esperando decante positivamente en estos días. Excelente para pensar en grandes proyectos así como para fortalecerte interiormente. El panorama afectivo comenzará a aclararse y podrás vislumbrar un clima de romanticismo que llenará tu vida de entusiasmo y alegría. Días apropiados para tomar decisiones en el ámbito sentimental.

Tendencia : relax, momentos de ocio y descanso fundamentales para avanzar.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Observarás tu situación y estudiarás los pasos a seguir. El inquieto Mono pasará por un tiempo de mayor introspección, con la necesidad de desacelerar el paso y dar lugar a la calma y la reflexión. Comenzarán a resolverse temas laborales que te tenían inquieto o molesto y esto repercutirá favorablemente en el ánimo y las relaciones de trabajo. Es posible que una respuesta que esperabas llegue en estos días, traiga alivio al bolsillo y una mirada más esperanzadora hacia el futuro. La situación supone un esfuerzo de adaptación y los asuntos sentimentales y familiares exigirán algo de control emocional.

Tendencia : hallarás la paz y armonía para lograr el equilibrio de tus contradicciones.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Contarás con una gran determinación y fuerza de propósito que te garanticen una buena etapa en cuanto a lo profesional y el trabajo. El laborioso y dedicado Gallo contará con buena predisposición que favorecerá toda actividad que realice, pero también habrá mucho trabajo y demanda. Será conveniente ser cuidadoso en el manejo de las finanzas ya que pueden surgir algunos contratiempos o que debas gastar más de la cuenta. El momento promete el dominio de los obstáculos pero advierte sobre el resurgimiento de temas del pasado. Oportunidad de aclarar malentendidos en la pareja y renovar una relación desgastada.

Tendencia : la queja quita energía, el agradecimiento la renueva.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta etapa trae grandes posibilidades de encontrar el equilibrio tanto en el aspecto laboral como en el personal. La tranquilidad se hará sentir a medida que la semana avance. Aunque algunos asuntos irán despacio, para el andariego Perro, la creatividad que en esta etapa manifestarás superará todas las barreras y dará buenos resultados. Las novedades se darán en el sector financiero, marcando un nuevo camino en cuanto a tu economía. Para la vida afectiva serán días de realización y acciones que convertirán a la pareja en un buen equipo de trabajo. Pero deberás ser diplomático a la hora de hablar.

Tendencia : cuidado con los impulsos y las acciones impensadas.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Esta semana el Chancho deberá actuar con organización y prolijidad para afrontar nuevos retos o demoras. Días propicios para planificar los pasos a seguir cuidadosamente y construir una base sólida para el futuro. Pueden presentarse algunas demoras en temas de negocios, trámites o definiciones, así que lo mejor será esperar sabiamente el momento oportuno para actuar. La vida social será importante y recibirás invitaciones. Una favorable influencia en cuanto a viajes favorece cualquier traslado con la posibilidad de vivir intensos romances en ellos. La semana promete interesantes encuentros de gran intensidad.

Tendencia : poner en práctica las ideas con fuerza y convicción.