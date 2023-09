escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 15 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Es hora de que te atrevas a emprender el negocio de tus sueños. Ya fue mucho tiempo en el que solo se mantuvo en tu cabeza, así que es hora de ponerlo en acción. Es una nueva oportunidad para demostrarte de lo que eres capaz.

Tauro

Se aproxima una jornada de muchos cambios en varios aspectos de tu vida. Si estás soltero, conocerás nuevas personas y una de ellas podría convertirse en tu próximo amor. Disfruta lo que el Universo tiene para ti.

Géminis

Podrías comenzar a sentir atracción por alguien, incluso si estás en una relación amorosa. Lo que los planetas te dicen es que no vale la pena perder lo que tanto te ha costado mantener por alguien que ni siquiera conoces bien.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Cáncer

Este será un fin de semana para disfrutar con tus seres queridos. No te preocupes por lo que tendrás que hacer al iniciar la otra semana. Por ahora, descansa y diviértete. También deberás tomar algunas decisiones importantes.

Leo

Es preciso que dejes de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas. Aprende a enfrentar los problemas de otros sin involucrarte, porque la realidad es que no todo tiene que ver contigo.

Virgo

La recomendación del Cosmos es que, si esa persona no termina de entrar a tu vida, pero tampoco permite la entrada de nadie más, es hora de que te alejes de ella. Mereces un amor bonito y sano. Tú lo decides.

Libra

La persona de la que estás enamorado comenzará a sentir atracción por ti. Todavía no te lo dirá, pero al menos empezarás a notar actitudes diferentes de su parte. Cuando creas que es el momento correcto, dile lo que sientes.

Escorpio

Se impone que fomentes el amor propio que tanto predicas. Tienes que enfocarte en autovalorarte cada vez más porque es la única manera en la que no permitirás que abusen de ti. En cuanto lo hagas comenzarás a ser más feliz.

Sagitario

La vida es muy corta como para que todavía pienses en perder el tiempo con cosas que no valen la pena. Aprende a resolver tu vida. Por otro lado, tendrás algunos cambios que habías esperado por mucho tiempo.

Capricornio

Estás en la etapa perfecta para comenzar a cuidar un poco más tu alimentación y la actividad física que haces. No ingieras comida que sabes que te hace daño, cuidar tu organismo también es un símbolo de amor propio.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Debes estar prevenido para los movimientos que habrá en tu centro de trabajo. Algunos no serán de tu total agrado, pero otro sí. De igual forma, no desistas y no renuncies a nada sin antes tener otra alternativa segura.

Piscis

Ten cuidado con la información privada que les revelas a ciertas amistades, dado que podrías meterte en problemas o chismes innecesarios. Además, hay algunas personas que se hacen pasar por tus amigos y no lo son.