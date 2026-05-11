Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 11 al 17 de mayo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La osada Rata contará con un apoyo energético especial que le permitirá superar los propios límites, enfrentar todo tipo de responsabilidades y fortalecer la autoestima. Sabrás manejarte mejor con los números y obtener saldos favorables. Se trata de un período de gran inspiración y lucidez que deberás aprovechar al máximo con buena predisposición y confianza. A su vez, es un tiempo de reflexión y nuevas posturas en cuanto a los afectos. Resurgirán cuestiones del pasado que te pondrán a prueba. La madurez y experiencia adquirida impedirán que tropieces con la misma piedra. En tanto, se darán cuestionamientos que exigen cambios importantes en las parejas.

Tendencia : todo dependerá de la constancia.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Práctico y emprendedor, el Búfalo procurará obtener mayores recursos que le den tranquilidad. Tendrás mucha energía para superar cualquier limitación y alcanzar estabilidad. Podrás sentirte renovado y algunas barreras que aún persistían quedarán levantadas por completo. Pero deberás estar atento a la hora de comprometerte con demasiadas obligaciones, ya que habrá tendencia al cansancio mental y el estrés. Será conveniente repartir bien el tiempo entre trabajo y descanso. En cuanto al amor, las parejas podrán dar un paso importante y los nacidos bajo este signo más solitarios tendrán ocasión de conocer a alguien especial que movilice su corazón.

Tendencia : reacomodar horarios y costumbres cotidianas.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Comenzarás la semana con novedades sobre asuntos que estaban demorados. Será un buen momento para la acción decidida, ya que te sentirás con fuerza, ganas de hacer y tomar la iniciativa. La actividad social y el intercambio con amigos ayudará al Tigre a revisar ciertas actitudes y a tomar algunas decisiones. Obtendrás buenos ingresos gracias a la buena predisposición y capacidad de persuasión en los negocios. Será una semana apropiada para generar armonía y empatía con los hijos, familia y medio ambiente en general. Un golpe de suerte resolverá temas de pareja y, si estás solo, te acercará al amor.

Tendencia : toca dar el primer paso hacia lo desconocido.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Gato contará con una poderosa energía que ayudará a concretar las bases sólidas para un futuro cercano. Esta semana la suerte llegará a las puertas de tu hogar: alguna buena noticia o la resolución de un asunto familiar será motivo de alegría y festejo. Cambios, reparaciones, la planificación de una futura mudanza o cualquier renovación en la casa serán algunas de las muchas cosas que podrás hacer. A su vez, mejora el rendimiento laboral, mientras te abrís camino hacia la autorrealización. Es momento de renovar los intereses, conectar con el poder interior y soltar todo aquello que te mantiene atado, sea propio o ajeno.

Tendencia : enfocarte y proteger tu corazón de la confusión.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Afrontarás positivamente este período y podrás asumir cambios tanto en lo laboral como en lo personal. Te sentirás más seguro y confiado en tus capacidades y no será dificultoso encontrar el mejor camino para renovarte. La buena predisposición de ánimo, madurez y perseverancia permitirán al Dragón superar cualquier dificultad, tener una mirada optimista hacia el futuro y, si es necesario, cambiar el rumbo para bien. Las energías del momento te llevarán a desarrollar tu lado más emprendedor y abierto a los demás. Es un excelente momento para recomponer en el amor, ya sea en una pareja establecida o a través de una nueva relación.

Tendencia : superar los propios límites.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Un impulso positivo dará originalidad y lucidez a la creativa Serpiente. Tomarás importantes decisiones y podrás expandir tus relaciones sociales y comerciales. Pero deberás prever algunas demoras, por lo que será necesario controlar la ansiedad cuando la situación se escape de tu dominio y prestar atención sin apuros cuando tengas que firmar documentos, compromisos o contratos. En pocos días, lo que esté trabado comenzará a avanzar con buenas perspectivas. Se trata de una etapa de renovación que modificará la forma de afrontar la vida y las relaciones. Revisarás tus vínculos y establecerás nuevas posturas en cuanto a la pareja y el amor.

Tendencia : a veces, una mirada o un gesto valen más que mil palabras.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El éxito llegará en mayor o menor medida dependiendo de la buena predisposición y actitud positiva que manifieste el Caballo. Es hora de conectar con la abundancia y el merecimiento. Tu don natural para afrontar las distintas situaciones con plasticidad y adaptabilidad te permitirá relacionarte satisfactoriamente con tu entorno, equilibrar las finanzas y planificar cambios dentro del hogar. Será una semana ideal para deshacerte de temas pendientes. Se trata de un período ideal para tomar conciencia de ciertos patrones que se repiten, mecanismos o cuestiones kármicas que llegó el momento de transformar profundamente.

Tendencia : ver la vida con optimismo, confiar y entregarte al amor.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta etapa invita a la Cabra a soñar a lo grande y concretar sus deseos. Aunque habrá momentos de gran sensibilidad, el entusiasmo y buen humor acompañarán al signo en estos días. Tendrás ganas de cambiar rutinas, realizar actividades y, especialmente, establecer nuevas metas. En el trabajo todo irá bien: tu fuerza de voluntad será la aliada ideal para animarte a renovar tu vida, aprender algo nuevo o iniciar nuevas actividades que despertarán la alegría. En tanto, tendrás un nuevo punto de partida en cuanto a las relaciones. Ganarás en autoestima y lograrás el equilibrio emocional necesario para manifestar tu costado mejor.

Tendencia : el amor es arriesgar.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La semana se presentará dinámica en todo sentido para el Mono. La influencia del momento sugiere reafirmar tu potencial intelectual e invita a abrirte a lo nuevo. Sin embargo, habrá importantes exigencias en el sector laboral, por lo que deberás tomarte todo con calma. Surgirá la ocasión de reflexionar sobre la forma en la cual deseas exponerte, el lugar que querés ocupar y la forma de expresar tus ideas. Deberás evitar enfrentamientos con autoridades, ya que puede ponerse a prueba tu tolerancia y paciencia. En el amor, dejarás atrás la incertidumbre y los temores que a veces te dominan y serás más flexible con vos mismo y con los demás.

Tendencia : ideas y relaciones que favorecen tus aspiraciones.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La semana comenzará con algunas trabas y demoras para el Gallo. Con el correr de la semana, las condiciones para progresar volverán a ser favorables. Se anuncia una etapa más propicia para decidir y actuar. Será ideal para planificar cuidadosamente cada tema y establecer metas posibles. Mejor será no realizar movimientos riesgosos de dinero y esperar. Será positivo para renovar la imagen personal, puesto que un cambio de look será estimulante. El amor te podrá sorprender imprevistamente porque alguien llega desde lejos para quedarse o bien por una renovada pasión que surge en las parejas. También es posible que reaparezca alguien del pasado.

Tendencia : buscar salidas positivas ante la incertidumbre.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Las fuerzas opuestas que recibirá el Perro en esta etapa pueden funcionar como un fuerte estímulo, o bien desanimarte. Es importante que dejes un poco de lado las opiniones ajenas. Durante estods sísas habrá movilizaciones internas que te llevarán a replantear y modificar la manera de relacionarte con los demás, dando lugar a profundas transformaciones en la personalidad. Se trata de un periodo de revisión del pasado y de pensamientos ocultos del inconsciente que salen a la luz para ser resueltos. Una nueva filosofía de vida puede llamar tu atención y disponerte a ponerla en práctica. La vida social depara sorpresivos encuentros. Puede aparecer una relación inesperada.

Tendencia : todo lo que te guardás se puede convertir en veneno para tu cuerpo.

El horóscopo chino para la semana del 11 al 17 de mayo

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El panorama financiero es positivo, pero las circunstancias exigirán al Chancho ser más dúctil y escuchar a las personas de confianza que le ayudarán a elegir correctamente. Será preciso ordenarte, simplificar tu vida y solo concentrarte en lo que es realmente importante. Ganarás en tiempo, rendimiento y productividad. Se verán premiados los esfuerzos, pero convendrá afianzar y asegurar todo asunto que sea inestable o inseguro. Se dará un momento importante para la vida afectiva. Te sentirás más tranquilo y lograrás retomar la confianza y la armonía con amigos y en tus relaciones más íntimas.