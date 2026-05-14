Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 15 de mayo?

El Sol continúa su recorrido por Tauro y este fin de semana se potencia esta energía por la Luna nueva en este signo del sábado, que da inicio a un ciclo de seis meses vinculado a nuestra relación con la estabilidad y el valor.

Mercurio transita por Tauro y agrega su cuota de reflexión e interrogación Gemini

Esto se refuerza porque Mercurio (planeta de la comunicación) también transita por Tauro y agrega su cuota de reflexión e interrogación sobre estas temáticas: ¿qué recursos o patrones configuran nuestra idea de estabilidad? ¿cómo nos vinculamos con lo que valoramos? ¿desde la posesión o el cuidado?

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) empieza a despedirse de tu signo. Es una gran oportunidad para revisar qué te dejó este tránsito: ¿cómo estás manejando tu reactividad? Por otro lado, la Luna nueva en Tauro da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la economía. Puede ser un buen momento para pensar un esquema financiero que ordene tu situación.

Tip: asesórate.

Ascendente en Tauro

Mientras que el ingreso de Venus (tu regente) en Géminis te aporta un manto de liviandad para sobrellevar lo que pasa con humor, tu temporada continúa avanzando y este sábado hay Luna nueva en tu signo que da inicio a un ciclo de seis meses vinculado al modo en que te relacionas con vos. Puede ser interesante revisar si estás cuidándote bien, si tus necesidades de disfrute y descanso están bien satisfechas.

Tip: la armonía se genera.

Para el ascendente en Tauro es buen momento de revisar las necesidades de disfrute y descanso (Foto: FreeP¡CK)

Ascendente en Géminis

Mientras que Urano (planeta de los cambios y de la creatividad) continúa dando sus primeros pasos en tu signo, Mercurio (tu regente) en su tránsito por Tauro se une en conjunción con el Sol y la Luna nueva en este signo. Esta configuración da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Es buen momento para pensar qué apegos necesitas dejar atrás para hacerle lugar a lo nuevo.

Tip: tal vez sea un apego mental.

Ascendente en Cáncer

Este sábado, la Luna (regente del ascendente en Cáncer) adquiere carácter de nueva en Tauro y da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los proyectos colectivos. Si estás pensando en reorganizar tu equipo de trabajo, es un buen momento. Por otro lado, el recorrido de Júpiter en Cáncer te suma capacidad de síntesis y confianza para introducir un cambio radical.

Tip: pensalo como un ensayo.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido en Tauro y este fin de semana conecta en conjunción con Mercurio (planeta de la comunicación) y con la Luna nueva que también transitan por este signo. Esta interacción da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al trabajo. Es buen momento para planificar objetivos prácticos, concretos.

Tip: no confundas pereza con disfrute.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Tauro y se une en conjunción con el Sol y la Luna nueva en este signo. Esta configuración activa la zona de tu carta natal asociada al extranjero y el sentido vital. Puede ser buen momento para planificar un viaje internacional pero también para empezar a estudiar algo nuevo que expanda tu horizonte de pensamientos.

Tip: la inteligencia también se entrena.

Para las personas con ascendente en Virgo es un buen momento para planificar un viaje internacional

Ascendente en Libra

Hay dos zonas importantes de tu carta natal que se encuentran muy activadas. Por un lado, los tránsitos de Marte, Neptuno y Saturno en Aries llevan su energía al ámbito de la pareja. Por otro, la Luna nueva en Tauro da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la intimidad. Todo apunta hacia el mismo lugar: es buen momento para profundizar en un vínculo, para entregarse con intensidad.

Tip: el amor es misterioso.

Ascendente en Escorpio

La temporada de Tauro, tu eje complementario, este fin de semana se potencia por la Luna nueva en este signo, que para vos da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Puede ser una buena oportunidad para ver cómo se expresan las emociones, para ver si es necesario afianzar el modo en que circula el afecto.

Tip: el tono y cómo decís lo que decís importa.

Ascendente en Sagitario

El ingreso de Venus (planeta de las relaciones) en Géminis, tu eje complementario lleva su energía de conversación a la pareja. Puede ser que aparezcan preguntas sobre el modo en que se está dando la dinámica de a dos o posibles negociaciones pendientes. Por otro lado, la Luna nueva en Tauro da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina. Puede ser buen momento para contemplar con más atención la rutina de pareja.

Tip: siempre hay capas profundas imperceptibles, no intentes comprender todo.

Ascendente en Capricornio

Mientras que Saturno (tu regente) continúa su recorrido por Aries en la zona de tu carta natal asociada al hogar y la familia, este fin de semana el mayor voltaje de energía se da en la zona de tu carta asociada a la identidad donde la Luna nueva en Tauro da inicio a un ciclo de seis meses. Es una buena oportunidad para trabajar la autoestima, el autocuidado y tu relación con la exigencia.

Tip: el tiempo es un recurso a tu favor.

Para las personas con ascendente en Capricornio es una buena oportunidad para trabajar la autoestima y el autocuidado

Ascendente en Acuario

Mientras que Urano (tu regente) continúa dando sus primeros pasos en Géminis, este fin de semana la energía predomina en la zona de tu carta natal asociada a la familia, donde además del Sol y Mercurio, se encuentra la Luna nueva en Tauro que da inicio a un ciclo emocional de seis meses. Puede ser un buen momento para acomodar y reordenar muebles, para decorar y ver cómo convertís tu casa en un refugio.

Tip: la estética puede influir en tu estado de ánimo.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno (tu regente) continúa avanzando en Aries en la zona de tu carta natal asociada a los recursos, este fin de semana se da la Luna nueva en Tauro que da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y tu forma de pensar. Es una buena oportunidad para resignificar el modo en que abordás temáticas económicas y tu relación con el mundo material.