escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 11 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Atrévete a pedir lo que te mereces, no te conformes con menos. Eso aplica en todos los aspectos de tu vida, desde el laboral hasta el sentimental. Valora tus esfuerzos y talentos, y busca que los demás lo hagan también.

Números de suerte: 28, 8, 29.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Comenzarás a ver la vida de una forma diferente, ya que superarás varios traumas que tenías del pasado. Aprovecha este lunes para ahondar un poco más en tu interior y definir qué quieres para el futuro, obtendrás paz.

Números de suerte: 12, 4, 19.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Ya es hora de que te envuelvas en nuevos proyectos, especialmente en aquellos que representen un desafío para ti. Quedarte en tu zona de confort nunca te ayudará a crecer, por eso debes probar cosas diferentes.

Números de suerte: 33, 1, 41.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

La recomendación para hoy es que mantengas un diálogo positivo con tu pareja para que puedan solucionar sus diferencias. Exprésale lo que tú quieres y deja que te exprese lo que ella desea. Solo así lograrán entenderse.

Números de suerte: 7, 3, 15.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Todo lo que tiene que ver con el área económica está bien proyectado para ti. Recibirás mejores ingresos monetarios y, en consecuencia, podrás salir de deudas y frustraciones. Te irá bastante bien en tu área de trabajo.

Números de suerte: 4, 41, 33.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se impone que seas más realista, que no te dejes impresionar con palabras, sino con hechos. No creas todo lo que la gente te dice, mucho menos si no te lo demuestra. Es preciso que dejes a un lado las apariencias.

Números de suerte: 36, 1, 33.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Te comenzará a llamar la atención el arte, la música y la literatura, por lo que buscarás cualquier forma de involucrarte en ellos. También crecerá tu vida social, no habrá día de la semana en el que no tengas invitaciones.

Números de suerte: 11, 22, 15.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

No digas todo lo que sientes, ten un poco más de filtros. A veces es mejor que te guardes opiniones para no herir susceptibilidades de nadie. Escucha y aprende, piensa dos veces lo que vas a decir. No dejes que te afecten las críticas.

Números de suerte: 7, 5, 47.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

No te lances con los ojos cerrados a una nueva aventura, trata de investigar un poco sobre ella antes. Está bien que improvises en ciertos aspectos de la vida, pero no en todos. En cuanto a lo sentimental, protégete un poco, no abras tu corazón a cualquiera.

Números de suerte: 3, 31, 6.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Es preciso que te envuelvas en actividades en las que puedas ser la cabeza o tener el mando, ya que estás en tu mejor momento para dirigir. Tus habilidades natas de líder serán más evidentes en los próximos días.

Números de suerte: 11, 25, 3.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Es tiempo de que conozcas de raíz todo lo que te atormenta, es una buena alternativa para dejar atrás el miedo. El consejo para ti en este lunes es que el temor casi siempre proviene de la ignorancia, en tanto te mantengas informado, desaparecerá.

Números de suerte: 18, 6, 22.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Aprende de las experiencias que viviste en el pasado para que no vuelvas a caer en algo parecido. Respecto al amor, una persona que quisiste mucho regresará a tu vida para pedirte una segunda oportunidad.

Números de suerte: 7, 14, 10.

Horóscopo de Piscis