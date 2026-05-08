Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo

Los colores son para muchas personas, recursos simbólicos utilizados para manifestar, alinearse a cierta energía o alcanzar algún estado anímico deseado. Las diferentes tonalidades existentes reflejan emociones, intenciones y estados de conciencia. Cada uno de estos despierta sensaciones diferentes en cada persona.

Los colores más convenientes, según el signo

Utilizar un color de forma consciente no responde solamente a una cuestión estética. Algunos individuos deciden vestirse según cierta colorimetría para influir en su carácter o prepararse mental y emocionalmente para algún evento o etapa de la vida. Otros simplemente llevan accesorios, decoran su hogar o mantienen pequeñas pertenencias de ciertas tonalidades para sentirse acompañados.

En ciertas ocasiones de la vida, algunos eligen llevar tonos que les resultan ajenos o diferentes, para manifestar cambios o dar inicio a nuevas etapas. Otros optan por seguir tonalidades familiares para sentirse cómodos y seguros.

La astrología propone conocer los tránsitos planetarios de cada mes y cómo influyen en nuestra vida cotidiana. Es así que durante el cambio de temporada, muchos signos optan por llevar cierto color para adaptarse a estos movimientos astronómicos. Mayo se presenta como un mes para organizarse, trabajar en las finanzas y adquirir nuevas rutinas que generen una mayor productividad. Es una etapa ideal para compromisos y para pautar nuevas metas a futuro.

A continuación, el color ideal para adquirir suerte durante el mes de mayo para cada signo del zodíaco.

Muchos signos optan por llevar cierto color para adaptarse a los movimientos astronómicos Unsplash

Aries: arcilla

Se trata de una tonalidad clara del terracota, asociada con tonalidades de la naturaleza. Resulta ideal para el signo del carnero durante este mes que le pide paciencia y constancia. Le brinda tranquilidad y calma sus impulsos en un período que le solicita llevar los pies a la tierra y dejar a un lado su ferocidad.

Tauro: vainilla

Las personas nacidas bajo este signo del elemento Tierra viven un período central para redefinir sus deseos y prioridades. La temporada Tauro combina ideal con el tono crema o vainilla, un color asociado al blanco pero con una leve calidez. Representa calma, receptividad y bienestar, sin dejar de lado sus afectos y sentimientos.

Géminis: azul ceniza

Los movimientos planetarios del mes activan la comunicación y habilidades sociales de Géminis. Sin embargo, la temporada Tauro le solicita alcanzar cierto nivel de calma, madurez y seriedad. Es por ello que este color derivado de los azules le sienta perfecto, al combinar la fuerza, el poder y la estructura.

Cáncer: coral

La vida afectiva del signo del cangrejo es uno de los temas centrales del mes de mayo. El rosa coral combina la ternura con vitalidad, lo que permite expresar cariño sin perder iniciativa. Este color les impulsa a vivir encuentros cálidos, reconciliaciones y mayor apertura emocional.

El color coral acompaña a los cancerianos en mayo

Leo: miel

Es un color que combina el naranja y el amarillo, que resulta vibrante y cálido. Durante el mes de mayo, las personas de Leo podrán utilizarlo para reencontrarse con su interior en una temporada que cuestiona ciertos hábitos. Les otorga magnetismo, madurez y confianza en sí mismos.

Virgo: verde musgo

Este signo se beneficia con las tonalidades asociadas a su naturaleza y elemento, la Tierra. Este color derivado del verde simboliza el mundo material, la responsabilidad y positivismo. Expresa su capacidad de llegar a sus metas sin obsesionarse y con una mentalidad optimista.

Libra: malva

Durante el mes de mayo, la balanza necesita equilibrio entre su deseo personal y expectativas ajenas. Este tono, también conocido como lavanda grisáceo combina calma mental con madurez emocional. Les permite a las personas de Libra tomar decisiones sin depender tanto de la aprobación externa.

El color lavanda es el adecuado para los librianos Ken Redding - The Image Bank RF

Escorpio: rojo ladrillo

La Luna llena del inicio del mes moviliza profundamente al signo del escorpión, por lo que este color les ayuda a alcanzar una transformación práctica. Potencia su fuerza contenida y capacidad de reconstrucción, sin desmotivarse o sentir estos cambios como una pérdida absoluta.

Sagitario: cerúleo

Es conocido como celeste acerado, una tonalidad que evoca libertad con enfoque, cualidades necesarias para avanzar sin dispersarse. Durante esta temporada, Sagitario podrán beneficiarse con su uso para expandir sus horizontes sin arriesgar demasiada estabilidad o confort.

Capricornio: mocca

Es un derivado del marrón cacao, que representa disciplina, calidez interna y seguridad material. Esta tonalidad fortalece la perseverancia, mejora la relación con el trabajo cotidiano y recuerda la importancia de disfrutar resultados obtenidos con esfuerzo, aspectos necesarios para el signo de la cabra durante estas semanas.

El marrón cacao es apropiado para los capricornianos

Acuario: plata

El aguador atraviesa un mes de revisión interna y preparación para próximos movimientos. La plata simboliza visión a futuro, ambición controlado e inteligencia. Les ayuda a pensar de manera estratégica enfocándose en sus metas, sin dejarse llevar por la avaricia o la ansiedad.

Piscis: indicolita

Si bien su nombre puede resultar desconocido, se trata de una variedad rara y valiosa de la familia de las turmalinas, conocida por su color azul profundo. Le será de gran ayuda a las personas de Piscis a la hora de sostener su sensibilidad sin perder dirección o la mente en sus metas. Equilibra los impulsos y las responsabilidades del mes.