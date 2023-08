escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 28 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

No te faltará el dinero en lo absoluto, si antes atravesaste por una racha de pocos recursos económicos, esta terminará de inmediato. Todo será porque van a llegarte varias oportunidades de trabajo con las que aumentarán tus ingresos.

Números de suerte: 43, 22, 8.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación para este día es que te organices desde temprano para que puedas cumplir con todas tus actividades. La idea es que no dejes de hacer nada y que, además, te sobre tiempo para que descanses.

Números de suerte: 5, 33, 19.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Es hora de que te propongas cambiar todos los aspectos negativos que hay en tu vida porque, de lo contrario, el único afectado serás tú. No obstante, también debes ser consciente de que a veces hay que adaptarse porque no todo está en tu control.

Números de suerte: 11, 45, 6.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Lamentablemente, este lunes no todo saldrá como tú esperas, hay algunos planes que se verán estropeados y tendrás que aceptarlo. Ten paciencia porque, a pesar de que así lo creas, no será el fin del mundo.

Números de suerte: 50, 3, 10.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Se te presentarán varios inconvenientes, pero gracias a tu personalidad valiente no te dejarás vencer. Pondrás en acción algunos planes, con la esperanza de que den buenos resultados. Esa es la actitud que se requiere ante la vida.

Números de suerte: 5, 23, 41.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Los astros te dicen que es tiempo de que le prestes más atención a tu vida sentimental, dado que sueles dejarla de lado. Es igual de importante que otros aspectos, como el de la diversión o el trabajo. Inténtalo, te sentirás más satisfecho contigo.

Números de suerte: 4, 20, 31.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La alineación actual de los astros no te favorecerá: será complicado establecer buena comunicación y paz con tus allegados. Si lo que deseas es hablar sobre temas delicados con ellos, mejor espera a que puedas decírselos bien y sutilmente.

Números de suerte: 30, 26, 18.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tu cuerpo podría pasarte factura si sigues llenándote de trabajo, llegará un momento en el que tu mente se saturará. Por otro lado, hay una persona que espera respuesta de tu parte, no tardes porque podría desesperarse.

Números de suerte: 20, 39, 6.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Te llegarán noticias que te resultarán algo impactantes o sorpresivas, serán tan buenas o malas como tú lo elijas. En cuanto a tus relaciones interpersonales, algunas se verán alteradas por Urano, que está retrógrado.

Números de suerte: 9, 22, 15.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Es preciso que cumplas con tus responsabilidades familiares antes de pensar en el ocio y diversión. No puedes desprenderte de algo que debes hacer por obligación. No es negociable, así que tienes que encontrar un equilibrio.

Números de suerte: 6, 30, 11.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Encontrarás la solución a un problema que estaba aquejándote desde hace días. Si todavía no estás seguro de aplicarla, espera un poco. Recuerda que es importante que seas firme en tus decisiones, para no afectar a los demás.

Números de suerte: 4, 38, 27.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Esta semana experimentarás cosas nuevas y que hasta ahora no eran de interés para ti. No permitas que nada te atemorice, tú puedes con todo y eres capaz de abatir cualquier obstáculo. Aunque, si algo no te gusta, no lo hagas.

Números de suerte: 20, 17, 2.

