Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 1 de marzo de 2026

Intente observar la gente que lo rodea y de esta forma, comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. Deje de desvalorizarse sin causa.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 1 de marzo

Amor: No actúe indiferente con su pareja. Comparta sus alegrías y anhelos con ella, en poco tiempo verá que el vínculo que tienen mejorará rápidamente.

Riqueza: Período favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los tramites que tiene pendientes hace meses.

Bienestar: Esta mañana, antes de ingresar a su trabajo intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en algún bar junto a un compañero de trabajo.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo que esperaba, procure no desesperarse. Extreme la prudencia y todo se acomodará de apoco.

Amor: Si se ha reconciliado con su pareja, no lo eche todo a perder por sus caprichos. Ya es una persona adulta, haga lo posible para madurar en sus relaciones amorosas.

Riqueza: Evite empezar nuevos emprendimientos si aun cuenta con proyectos inconclusos. Lo mejor será que concluya con todos los que tiene pendientes en su vida.

Bienestar: Reconozca sus limites físicos y tome precauciones para no salir más perjudicado. Si se siente desbordado por sus responsabilidades, pare antes que sea tarde.

