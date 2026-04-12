Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 13 al 19 de abril

Jimena La Torre dio a conocer sus predicciones para la semana comprendida entre el lunes 13 de abril y el domingo 19. La astróloga afirmó mediante un video en su cuenta de YouTube que este período estará marcado por la potencia del Sol, Mercurio y la Luna Nueva que se encuentra en Aries.

De acuerdo a la experta en artes esotéricas, “este Stellium nos empuja a todos a accionar, dejando atrás las dudas para lanzarnos de lleno a lo que venimos postergando".

Predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Esta es sin duda tu semana. Con el Stellium en tu signo, la energía se activa y se destraba tanto el trabajo como el amor. Aceptá las propuestas que te lleguen y avanzá sin dudar, porque el universo está de tu lado.

Carta de la suerte: Caballero de Bastos. “Apunta a una pasión total por todo lo que hacés”.

Tauro

Vas a ver los frutos de esa gran transformación que venís haciendo con mucha inventiva. Encontrás nuevas formas de sostener tus objetivos y recibís esos llamados que tanto estás esperando. Son días de noticias muy positivas que te van a poner bien arriba.

Carta de la suerte: Caballero de Oros. “Te da la constancia necesaria para que tus proyectos prosperen”.

Géminis

Hay mejoras laborales concretas porque te animás a cambiar finalmente lo que ya no va. Tomás decisiones diferentes que te abren puertas nuevas y te permiten ver oportunidades donde otros ven pérdidas. Aprovechá tu agilidad mental para dar el gran salto.

Carta de la suerte: Caballero de Espadas. “Te impulsa a ir directo por la verdad y por lo que te corresponde”.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 13 a 19 de abril

Cáncer

Con tanta fuerza en Aries, capaz sentís ganas de rebelarte un poco frente a los demás. Necesitás poner paños fríos en el amor para calmar las aguas y evitar conflictos innecesarios. Vas a recibir un premio por tus buenas acciones y por toda esa entrega emocional que das.

Carta de la suerte: Caballero de Copas. “Te trae una propuesta romántica o un mensaje que te llega al alma”.

Leo

Es tiempo de ordenar, finalizar lo que ya no tiene sentido y resolver temas pendientes con creatividad. Este impulso de fuego te ayuda a renovarte por completo y a cortar con lo que te hace peso. Te abrís a una etapa totalmente distinta con mucha autoridad.

Carta de la suerte: Rey de Bastos. “Te da el mando absoluto para dirigir tu propio destino”.

Virgo

Semana ideal para apoyarte en tu pareja o en tus socios y dejar que ellos tomen algunas decisiones importantes. Relajá un poco el control en los temas compartidos y dejate llevar por lo que te proponen. Puede surgir un viaje corto que te va a renovar la energía y la motivación.

Carta de la suerte: Sota de Oros. “Marca el inicio de un negocio o un aprendizaje muy rentable”.

Libra

Estos días son clave para que te comprometas con un futuro diferente y des pasos firmes hacia tus metas. Lográs entrar finalmente en esa empresa o proyecto que tanto querías integrar. Tu voluntad se alinea con tus deseos más profundos.

Carta de la suerte: Sota de Espadas. “Te brinda la astucia para detectar las mejores oportunidades”.

Escorpio

El Stellium en Aries puede dejarte con la batería un poco baja por tanta intensidad externa. Es fundamental que descanses y analices con profundidad tus vínculos y tus decisiones en el amor. Necesitás un momento de retiro o un descanso espiritual para resetear.

Carta de la suerte: Sota de Copas. “Te invita a escuchar tu intuición y a mimar un poco tus sentimientos”.

Sagitario

Se activa el éxito profesional de una manera increíble y aparecen ideas nuevas que te entusiasman. Te sentís con un optimismo renovado para avanzar en los proyectos que realmente te importan. Dejá que la rueda gire a tu favor, porque la suerte te acompaña.

Carta de la suerte: Sota de Bastos. “Enciende la chispa de una aventura o un proyecto creativo nuevo”.

Aries influenciará a todos los signos esta semana y proporcionará dinamismo (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Capricornio

Surgen mejoras materiales y necesitás activar tu lado más solidario para equilibrar lo que das y recibís. En ese intercambio justo con los demás surge una nueva pasión en el amor que te sorprende. Tu capacidad de concreción está en su punto más alto.

Carta de la suerte: Reina de Oros. “Asegura que tu esfuerzo se transforme en estabilidad y abundancia”.

Acuario

Suerte y abundancia total, recibís reconocimiento y mejores respuestas en tu laburo que te motivan. Brillás con luz propia y las relaciones con los demás mejoran de forma natural y fluida. Es tu momento para mostrarle al mundo de qué sos capaz.

Carta de la suerte: Rey de Espadas. “Te otorga la autoridad y el intelecto para decidir con justicia”.

Piscis

Te entregás a la paz y al amor de forma profunda, conectando con tu mundo interno de manera especial. Sentís la necesidad de frenar un poco el ritmo acelerado para comprenderte mejor. Tu rol esta semana es guiar a los demás para que se animen a abrir su alma.