Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 16 de abril de 2026

Este preparado, ya que resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá mas vital. Así, podrá eliminar los sentimientos negativos que ahondan en su interior.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 16 de abril

Amor: Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado. Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Podrá concluir con esos objetivos que por falta de tiempo no pudo alcanzar, ya que contará con la ayuda de alguien muy cercano y muy responsable.

Bienestar: Apártese de ciertas situaciones donde pueda surgir discusiones con muchas de las personas que le tienen aprecio. No se enfrente sin razón con los demás.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.

Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que esta transitando con su pareja hace días. Procuren sentarse y hablar del tema, no les servirá de nada hacerse los distraídos.

Riqueza: Momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |