Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025

Gracias a la presencia lunar, podrá terminar todo lo que se propuso, Sepa que toda su energía vital se desplegará en todas las actividades que tenga.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 25 de septiembre

Amor: En el momento que busque al amor, evite idealizar a las parejas. Sepa que podría sentirse decepcionado, si no le brindan lo que quiere. Madure.

Riqueza: Esté muy atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales que tenga que realizar durante esta jornada.

Bienestar: Salga a pasear y entre a esa librería que tanto le gusta para comprase un buen libro. Sepa que debe recuperar el hábito de la lectura que tenia abandonado.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Ponga todo su entusiasmo para poder concretar las metas. Ante todo, deberá tener en claro que es lo que quiere realmente y esfuércese por conseguirlo.

Amor: No se sienta culpable pero seria bueno que le ponga algunos límites a los caprichos de sus hijos. Aunque ahora se enojen a futuro se lo agradecerán.

Riqueza: Si surge la posibilidad de una búsqueda interna en su empresa, aproveche ya que cuenta con todas herramientas para postularse a ese cargo que tanto espero.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.

