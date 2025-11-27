Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 27 de noviembre de 2025

Momento para cumplir con todos los compromisos, si es necesario delegue sus responsabilidades. Así, se sentirá mucho más aliviado en esta jornada.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 27 de noviembre

Amor: Intente recuperar la pasión que ha perdido hace tiempo con su alama gemela. Haga lo posible para evitar que su relación caiga en el aburrimiento.

Riqueza: Relájese y disminuya las tensiones que acumulo en esta jornada. Sepa que tiene la protección y el apoyo de su jefe para tomar esa decisión importante.

Bienestar: Intente controlar su actividad hiperactiva, de lo contrario, perjudicará su organismo. Momento para disfrutar todo lo que ha cosechado en la vida.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Después de tantas idas y vueltas, alcanzará la paz interior que tanto esperaba. Sepa que todos los objetivos planificados fluirán sin obstáculos.

Amor: Sepa que no debe poner en peligro la estabilidad amorosa. Corte con las salidas nocturnas, de lo contrario, su pareja se enojará y podría terminar separado.

Riqueza: Relájese, ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa y no pude concretarlo.

Bienestar: Aunque se sienta desbordado, hoy intente sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones de terceros, ya que podría salir lastimado.

