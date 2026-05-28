Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 28 de mayo de 2026

Comience a ser sincero con usted mismo y así emprenderá un nuevo camino en su vida. Deje a un lado su ego, ya que su orgullo podría jugarle una mala jugada.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 28 de mayo

Amor: La presencia lunar, avivará la llama del amor en su vínculo amoroso y gracias a su sensibilidad, podrá adivinar lo que le sucede a su enamorado.

Riqueza: Si usted ha decidido cambiar de trabajo, aproveche ya que podrá emprender la tarea sin problemas. Asista a todas las entrevistas que tenga y le ira genial.

Bienestar: Excelente momento para emprender una obra de bien y poder ayudar a la gente necesitada. Intente acercarse a las personas sin obtener nada a cambio.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Modifique su actitud egocéntrica, no espere que todos los que lo rodean estén de acuerdo con su opinión. Demuéstrele a los demás su apertura mental.

Amor: Sepa que muchos de los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea la hora para reflexionar, si es que esa relación es grata para su vida amorosa.

Riqueza: Resguarde las finanzas y no arriesgue su capital si desconoce el proyecto. Muchas veces los negocios que ofrecen ganancias rápidas pueden llegar a perjudicarlo.

Bienestar: Cuando regrese de su trabajo, salga a caminar solo. Esto, le distenderá el sistema nervioso y logrará terminar bien el día libre de preocupaciones.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |