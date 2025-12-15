LA NACION

Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 15 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 15 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 15 de diciembre de 2025
Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 15 de diciembre de 2025

Se acerca una etapa donde podrá generar una transformación total en su vida. Recuerde que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 15 de diciembre

Amor: Transitará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa. Este preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones.

Riqueza: Período donde sus pares le reconocerán todos méritos y les ofrecerán su más amplia colaboración. Si tiene un proyecto en mente, expóngalo ante ellos.

Bienestar: Disminuya el nivel de adrenalina, ya que su cuerpo le pasará factura en cualquier momento. Trate de ser más paciente y verá que se sentirá mejor.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Teniendo la Luna en su signo, trate de no buscar grandes emociones y aventuras. Dedíquese a disfrutar al máximo de los pequeños placeres diarios.

Amor: Se sentirá apasionado, será una jornada ideal para tener una cita a solas con esa persona que le gusta. Llámela e invítela a algún lado en la noche.

Riqueza: Avance sobre la iniciativa de sus proyectos y concéntrese en ellos. Será el momento optimo para invertir su capital y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Prepárese anímicamente, ya que se encontrará muy susceptible ante las situaciones que se le presente. Trate de no ser vulnerable y poder superarlas.

Por Renata Dossi
Cargando banners ...