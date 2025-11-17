LA NACION

Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 17 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 17 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 17 de noviembre de 2025

Seria bueno que empiece a desprenderse de los pensamientos nocivos y así podrá disfrutar del amor y del éxito en su vida. Evite ser tan negativo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 17 de noviembre

Amor: Concédale un espacio a la pasión en su vida amorosa. Sepa que su enamorado se lo agradecerá y así podrá afianzar el vínculo con su alma gemela.

Riqueza: Si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo esta preocupando hace varios días y no lo dejaba dormir.

Bienestar: Excelente jornada para disfrutar del ocio, aproveche que se encuentra solo en su casa. Vivirá una experiencia renovadora en su vida donde querrá repetirla nuevamente.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Seria bueno que no se retire y siga adelante con todos los proyectos que tiene en su cabeza. No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance.

Amor: Durante este día, sepa que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en el vinculo que tiene con entorno cercano. Evite desconectarse de los sentimientos.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.

Bienestar: Por mas que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas.

