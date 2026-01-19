Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 19 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 19 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el lunes 19 de enero
Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.
Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.
Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.
