Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 2 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 2 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
- 1 minuto de lectura'
Durante esta jornada, sepa que necesitará organizar bien los tiempos para que ningún compromiso quede sin ser atendido. Sea más responsable con las obligaciones.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el lunes 2 de marzo
Amor: Transitará por una etapa de conquista. Sepa que el amor le propondrá una día muy especial sin restricciones. Aprovéchelo al máximo y sin perjuicios.
Riqueza: Ordene mejor las ideas y reflexione sobre la realidad que esta viviendo en este momento, esto lo ayudará a tener un mejor desempeño profesional.
Bienestar: Intente tomar distancia de las discusiones ajenas que surjan alrededor suyo. Trate de alejarse de los problemas que no lo involucran directamente a usted.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Intente observar la gente que lo rodea y de esta forma, comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. Deje de desvalorizarse sin causa.
Amor: No actúe indiferente con su pareja. Comparta sus alegrías y anhelos con ella, en poco tiempo verá que el vínculo que tienen mejorará rápidamente.
Riqueza: Período favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los tramites que tiene pendientes hace meses.
Bienestar: Esta mañana, antes de ingresar a su trabajo intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en algún bar junto a un compañero de trabajo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Los mejores días para cortarse el pelo en marzo en la Argentina, según el calendario lunar 2026
- 2
Cuáles son los signos del Zodíaco menos egoístas
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de marzo