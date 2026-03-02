Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 2 de marzo de 2026

Durante esta jornada, sepa que necesitará organizar bien los tiempos para que ningún compromiso quede sin ser atendido. Sea más responsable con las obligaciones.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 2 de marzo

Amor: Transitará por una etapa de conquista. Sepa que el amor le propondrá una día muy especial sin restricciones. Aprovéchelo al máximo y sin perjuicios.

Riqueza: Ordene mejor las ideas y reflexione sobre la realidad que esta viviendo en este momento, esto lo ayudará a tener un mejor desempeño profesional.

Bienestar: Intente tomar distancia de las discusiones ajenas que surjan alrededor suyo. Trate de alejarse de los problemas que no lo involucran directamente a usted.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Intente observar la gente que lo rodea y de esta forma, comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. Deje de desvalorizarse sin causa.

Amor: No actúe indiferente con su pareja. Comparta sus alegrías y anhelos con ella, en poco tiempo verá que el vínculo que tienen mejorará rápidamente.

Riqueza: Período favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los tramites que tiene pendientes hace meses.

Bienestar: Esta mañana, antes de ingresar a su trabajo intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en algún bar junto a un compañero de trabajo.

