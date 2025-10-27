Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 27 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 27 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Sera una jornada donde se enfrentará con demasiadas opciones y tendrá que decidir la más conveniente. Relájese y espere a mañana para la determinación.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el lunes 27 de octubre
Amor: Seria bueno que empiece a dominar su trato grosero con sus seres más cercanos, ya que la presencia de Marte podría hacer que se enfrente con ellos.
Riqueza: Trate de evitar a esas personas nocivas que trabajan con usted, ya que podrían influir negativamente en su negocio. Ponga atención en su entorno.
Bienestar: A causa de su excesivo trabajo y la falta de descanso, podría ocasionarle algunos problemas de salud debido al estrés. Intente disminuir sus responsabilidades.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Intente hacer lo posible para superar los miedos que lo agobian en el momento que siempre que debe tomar una decisión importante en su vida. Relájese.
Amor: Si es que esta en pareja debe aprender a dar y recibir en la relación. Debe comprender que el amor se construye de a dos. No sea individualista en la relación.
Riqueza: Seria muy positivo para su vida, si intenta ser más organizado. Así, podrá cumplir con todos los objetivos y evitará cualquier problema que se le presente.
Bienestar: Prepárese en este día, ya que su rendimiento físico e intelectual no será el habitual de todos los días. Tómese con calma cada una de las situaciones.
