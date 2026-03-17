Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 17 de marzo de 2026

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Aproveche, ya que podrá poner en marcha todos los proyectos postergados.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Amor: Abandone los rencores y de una vuelta de pagina a los problemas viejos con su pareja. No se reprima, ya que tendrá la posibilidad de expresarle todo lo que siente.

Riqueza: Serán días donde los asuntos financieros, laborales y comerciales se verán sumamente favorecidos por los astros. Aproveche al máximo las buenas energías.

Bienestar: Cuando la jornada lo supere, recuerde que no hay nada mejor que la compañía de un libro. Esta tarde, trate de tomarse unos momentos para el relax.

Prepárese, ya que será una excelente jornada para concretar esos proyectos pendiente que hace tiempo tiene y se le dificulto alcanzarlos por su irresponsabilidad.

Amor: Deje de discutir con su familia en el poco tiempo que pasa con ellos, trate de disfrutar de su compañía. En este momento, sepa que entre todos se necesitan.

Riqueza: Si tenía pensado en emprender un negocio junto a su familia, procure desestimarlo. Sea cauteloso, ya que podría llegar a tener problemas con algún pariente cercano.

Bienestar: Por más que tenga alguna responsabilidad ya asumida, trate de evitar todo tipo de esfuerzo físico. Dedíquese a descansar o leer un libro durante el día.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |