Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 26 de mayo de 2026

No dude en confiar en sus amigos. Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar su futuro, ya que lo apoyarán en todo lo que necesite para su vida.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 26 de mayo

Amor: Prepárese, ya que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos y trate de demostrar más lo que siente por su alma gemela.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, intente escucharlo y obedecer las ordenes. Evite tener alguna discusión y acceda a su pedido.

Bienestar: Seria bueno que alivie toda la tensión acumulada y busque una manera para descontracturarse. Encuentre alguna actividad que lo distienda de sus obligaciones.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

De inicio al día, con un renovado impulso aunque alguien lo cuestione. En esta jornada, deberá confiar más que nunca en usted mismo. Anímese.

Amor: Sepa que en ciertos momentos, deberá abandonar el silencio y dejar que hable el corazón. Comparta lo que siente con su enamorado y todo mejorará.

Riqueza: No permita que los temas menores le impidan aceptar una propuesta económica. Abandone su actitud aniñada y todo mejorará poco a poco en sus negocios.

Bienestar: Desvincúlese en cuanto pueda de las personas que puedan llegar a ser obstáculos en su vida y no le permitan llegar al progreso que esta buscando.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |