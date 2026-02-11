LA NACION

Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 11 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 11 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 11 de febrero de 2026
Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 11 de febrero de 2026

Deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Trate de tranquilizarse.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 11 de febrero

Amor: Si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente la ama. Evalúe la situación antes de tomar una decisión de la que puede arrepentirse.

Riqueza: No sea impaciente, trate de encontrar un equilibrio. Si tiene que firmar un contrato confíe en el consejo que le da su familia que son de su confianza.

Bienestar: Limite la alimentación y ejercita un poco más. El exceso de peso podría provocarle molestias en el cuerpo y provocarle un problema de salud.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Nunca se olvide que debe mantener siempre la serenidad frente a los inconvenientes que uno vive, ya que será su mejor antídoto para combatir la incertidumbre.

Amor: Prepárese, ya que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos y trate de demostrar más lo que siente por su alma gemela.

Riqueza: Momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Sepa que si se compromete aun más, hará que logre alcanzar cada uno de los objetivos deseados.

Bienestar: Lo mejor será que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar lo necesario, de lo contrario, no comenzará la semana con buen animo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. ¿Cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026?
    1

    Este es el animal del Año Nuevo Chino 2026

  2. Qué dice el horóscopo chino para este 2026
    2

    Horóscopo chino 2026 para la Cabra: cómo será el año del Caballo de Fuego

  3. Este es el horóscopo chino 2026 para el Mono
    3

    Horóscopo chino 2026 para el Mono: cómo será el año del Caballo de Fuego

  4. Qué dice el horóscopo chino 2026, año del Caballo de Fuego
    4

    Horóscopo chino 2026 para el Tigre: cómo será el año del Caballo de Fuego