Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 12 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 12 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
- 1 minuto de lectura'
Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el viernes 12 de diciembre
Amor: No se resista a comunicar como se siente últimamente, de lo contrario, seguirá quejándose de que su alma gemela no lo comprende como usted quiere.
Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.
Bienestar: Si piensa en recuperar su silueta, la jornada se presenta propicia para iniciar una dieta. Empiece a reducir la ingesta de los dulces y los carbohidratos.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Dentro su cabeza le surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas donde pueda ponerlas en práctica lo antes posible.
Amor: Si es que esta buscando a la persona indicada en el amor, deje de vincularse con gente que solo intenta dañar su corazón. Cambie el entorno donde se rodea.
Riqueza: Momento de madurar en la vida. Intente independizarse económicamente de su familia, ya que hace tiempo cuenta con todos los recursos económicos para hacerlo.
Bienestar: Dese un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Dilate los desafíos profesionales y procure entrar en contacto con su costado espiritual.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Dinero y finanzas en diciembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco
- 2
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 12 de diciembre?
- 3
Cómo son las personas de Sagitario con las amistades: rasgos sociales y personales del signo
- 4
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 8 al 14 de diciembre