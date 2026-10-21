Horóscopo de Escorpio miércoles 21 de octubre: soltá el peso y avanzá

En esta jornada del miércoles 21 de octubre, las predicciones y recomendaciones astrológicas indican que, como integrante del signo de Escorpio, debés alejarte de los problemas que te drenan para recuperar tu claridad. Según el horóscopo de hoy, es fundamental que en el plano del amor busques espacios de diálogo profundo con tu pareja sin caer en confrontaciones. En lo que respecta a tu riqueza y vida profesional, confiá plenamente en tus proyectos y presentalos sin miedo, ya que el éxito está muy cerca. Finalmente, para cuidar tu bienestar y mantener tu salud emocional, revisá tu entorno cercano y alejá a aquellas personas negativas que solo buscan restar tu energía positiva en el zodiaco.

Transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá ver con claridad.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 21 de octubre

Amor: Ya que comparte mucho mas tiempo con su enamorado, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupa, evite discutir.

Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.

Bienestar: Si siente que en este ultimo tiempo las cosas no salen como usted esperaba, revea la gente que lo rodea. Evite que las personas negativas le resten su energía.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Prepárese, ya que a causa de todos los esfuerzos que realizo en este tiempo será recompensado y reconocido. El éxito se acercará a usted rápidamente.

Amor: Muestre lo que siente y disfrute del momento junto a la persona que ama. Deje de guardarse adentro los sentimientos, sáquelos todos para afuera.

Riqueza: Evite exigirse más de lo habitual, ya que transitará un día muy tranquilo en el ambiente laboral. Aprovéchelo para poner al día muchas de sus tareas.

Bienestar: Momento para que aprenda a desprenderse de todo aquello que lo agobia en su vida y le provoca algún mal. Hágalo sin falta y se sentirá mucho mejor.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |