Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 18 al 25 de octubre

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del domingo 18 al 25 de octubre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la llegada de la Luna creciente en Capricornio.

Las predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Con la energía de la Luna creciente en Capricornio, se te invita a tomar el amor con mayor madurez y compromiso. La constancia será tu guía para equilibrar tus deseos, logrando construir una relación sumamente estable, justa y segura.

Carta de la suerte : El Emperador. “Te augura la consolidación de un proyecto afectivo, donde tomarás el control para establecer bases sólidas y duraderas”.

Tauro

Este tránsito de la Luna creciente en Capricornio fortalece tu deseo de construir un amor estable y con futuro.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “Anuncia la llegada de una unión armónica y el entendimiento mutuo para resolver cualquier diferencia con amor”.

Géminis

La presencia de la Luna creciente en Capricornio profundiza tus emociones y te invita a revisar la intimidad.

Carta de la suerte : As de Espadas. “Predice conversaciones tajantes que destrabarán malentendidos y traerán acuerdos muy ventajosos en la relación”.

Qué le depara a cada signo y ascendente en la temporada de Géminis Imagen ilustrativa generada con IA)

Cáncer

Con la Luna creciente en Capricornio situada en tu signo opuesto, el foco se pone en la pareja y el compromiso.

Carta de la suerte : El Papa. “Señala un período de formalización, promesas cumplidas y pasos hacia un compromiso de nivel superior”.

Leo

La influencia de la Luna creciente en Capricornio te invita a demostrar el amor mediante acciones concretas y firmes.

Carta de la suerte : Cuatro de Bastos. “Anticipa un tiempo de celebración compartida, paz en la convivencia y gran estabilidad en el hogar”.

Virgo

Impulsado por la Luna creciente en Capricornio, este período favorece el romance estable y los vínculos que buscan crecer con bases firmes.

Carta de la suerte : As de Copas. “Anuncia el renacimiento del romance, un despertar pasional y la apertura a sentimientos muy profundos”.

Libra

La Luna creciente en Capricornio puede enfrentar tus necesidades afectivas con responsabilidades.

Carta de la suerte : La Templanza. “Muestra un proceso de sanación interior que pacificará tensiones y devolverá el flujo de la buena energía afectiva”.

Este signo tendrá oportunidades en cuestiones laborales y académicas (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Escorpio

Este paso de la Luna creciente en Capricornio favorece conversaciones serias y decisiones importantes en el amor.

Carta de la suerte : El Juicio. “Predice un momento decisivo de renovación, donde dejarán atrás viejos patrones para dar un gran salto de calidad”.

Sagitario

Bajo la energía de la Luna creciente en Capricornio, se te invita a valorar qué necesitas para sentir seguridad en el amor.

Carta de la suerte : Ocho de Oro. “Indica que el trabajo cotidiano y la dedicación constante darán frutos muy valiosos en la estabilidad afectiva”.

Capricornio

Con la Luna transitando directamente por tu signo, se intensifica tu necesidad de seguridad y compromiso en el amor.

Carta de la suerte : La Estrella. “Muestra que tu luz propia atraerá sinceridad, renovando la ilusión y abriendo un camino lleno de esperanza”.

Acuario

La Luna creciente en Capricornio te invita a revisar sentimientos que quizás mantienes en silencio.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Anticipa la resolución de dudas internas para hallar las respuestas definitivas que te darán tranquilidad”.

Piscis

La energía de la Luna creciente en Capricornio favorece proyectos compartidos y vínculos que miran hacia el futuro.