Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 18 al 25 de octubre
Las claves de lo que le depara a los diferentes signos del Zodíaco; cuál es la carta de la suerte de cada uno
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Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del domingo 18 al 25 de octubre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la llegada de la Luna creciente en Capricornio.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
Con la energía de la Luna creciente en Capricornio, se te invita a tomar el amor con mayor madurez y compromiso. La constancia será tu guía para equilibrar tus deseos, logrando construir una relación sumamente estable, justa y segura.
- Carta de la suerte: El Emperador. “Te augura la consolidación de un proyecto afectivo, donde tomarás el control para establecer bases sólidas y duraderas”.
Tauro
Este tránsito de la Luna creciente en Capricornio fortalece tu deseo de construir un amor estable y con futuro.
- Carta de la suerte: Dos de Copas. “Anuncia la llegada de una unión armónica y el entendimiento mutuo para resolver cualquier diferencia con amor”.
Géminis
La presencia de la Luna creciente en Capricornio profundiza tus emociones y te invita a revisar la intimidad.
- Carta de la suerte: As de Espadas. “Predice conversaciones tajantes que destrabarán malentendidos y traerán acuerdos muy ventajosos en la relación”.
Cáncer
Con la Luna creciente en Capricornio situada en tu signo opuesto, el foco se pone en la pareja y el compromiso.
- Carta de la suerte: El Papa. “Señala un período de formalización, promesas cumplidas y pasos hacia un compromiso de nivel superior”.
Leo
La influencia de la Luna creciente en Capricornio te invita a demostrar el amor mediante acciones concretas y firmes.
- Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. “Anticipa un tiempo de celebración compartida, paz en la convivencia y gran estabilidad en el hogar”.
Virgo
Impulsado por la Luna creciente en Capricornio, este período favorece el romance estable y los vínculos que buscan crecer con bases firmes.
- Carta de la suerte: As de Copas. “Anuncia el renacimiento del romance, un despertar pasional y la apertura a sentimientos muy profundos”.
Libra
La Luna creciente en Capricornio puede enfrentar tus necesidades afectivas con responsabilidades.
- Carta de la suerte: La Templanza. “Muestra un proceso de sanación interior que pacificará tensiones y devolverá el flujo de la buena energía afectiva”.
Escorpio
Este paso de la Luna creciente en Capricornio favorece conversaciones serias y decisiones importantes en el amor.
- Carta de la suerte: El Juicio. “Predice un momento decisivo de renovación, donde dejarán atrás viejos patrones para dar un gran salto de calidad”.
Sagitario
Bajo la energía de la Luna creciente en Capricornio, se te invita a valorar qué necesitas para sentir seguridad en el amor.
- Carta de la suerte: Ocho de Oro. “Indica que el trabajo cotidiano y la dedicación constante darán frutos muy valiosos en la estabilidad afectiva”.
Capricornio
Con la Luna transitando directamente por tu signo, se intensifica tu necesidad de seguridad y compromiso en el amor.
- Carta de la suerte: La Estrella. “Muestra que tu luz propia atraerá sinceridad, renovando la ilusión y abriendo un camino lleno de esperanza”.
Acuario
La Luna creciente en Capricornio te invita a revisar sentimientos que quizás mantienes en silencio.
- Carta de la suerte: El Ermitaño. “Anticipa la resolución de dudas internas para hallar las respuestas definitivas que te darán tranquilidad”.
Piscis
La energía de la Luna creciente en Capricornio favorece proyectos compartidos y vínculos que miran hacia el futuro.
- Carta de la suerte: Tres de Oro. “Anuncia la materialización exitosa de un proyecto en equipo o en pareja que fortalecerá la proyección a largo plazo”.