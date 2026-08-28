Horóscopo de Escorpio viernes 28 de agosto: afrontá los desafíos

En este viernes 28 de agosto, los nacidos bajo el signo de Escorpio reciben recomendaciones astrológicas clave para avanzar: es fundamental que dejes de lado las postergaciones y busques soluciones concretas a los problemas que te rodean. Según el horóscopo, esta jornada es ideal para que te acerques a esa persona que te interesa, permitiéndote abrir nuevas puertas en el amor. En cuanto al ámbito laboral y al dinero, las nuevas conexiones comerciales te auguran un ciclo próspero si sabés aprovechar la oportunidad. Finalmente, para cuidar tu bienestar y mantener un zodiaco personal equilibrado, evitá los excesos gastronómicos y priorizá una alimentación consciente dentro de tus predicciones diarias.

Momento oportuno para que se obligue a buscar soluciones reales a los problemas que le surgen día a día. Sepa que no ganará nada con escaparse de los mismos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 28 de agosto

Amor: Debería aprovechar para acercarse a esa persona que le atrae y declárele sus sentimientos, ya sea a través de un mensaje o una simple llamada.

Riqueza: Gracias a esas nuevas relaciones comerciales, comenzará un período diferente dentro del ámbito laboral del cual obtendrá muy buenos frutos. Aproveche.

Bienestar: Intente moderarse con los placeres culinarios que se estuvo dando en estos últimos meses. Cuide su alimentación y evite tanta comida chatarra.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Deje de seguir vacilando y empiece a actuar sin demora, ya que será un período de decisiones. No deje para después lo que puede y quiere hacer hoy.

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. No se deje llevar por los comentarios de otras personas.

Riqueza: Gracias a la armonía que ha recuperado en estos días, le permitirá llevar a cabo sus proyectos con claridad. Mantenga la prudencia y todo continuará por buen camino.

Bienestar: Procure llevar las actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Si los problemas lo atormentan, no dude en despejar su mente leyendo un libro.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |