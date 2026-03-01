Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 1 de marzo de 2026

Seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el domingo 1 de marzo

Amor: Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario. Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años.

Riqueza: Hoy su socio podría enfrentarlo a una situación que solo la resolverá con diplomacia. Vaya preparado, de lo contrario, podría salir perjudicado.

Bienestar: Entienda que hacer un viaje de corta distancia a ese lugar que usted quiere, le sentará muy bien a su vida. Sepa que regresará renovado al máximo.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Durante la tarde, su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema que tiene hace tiempos con esas personas de su entorno inmediato.

Amor: Sepa que la discusión que mantuvo con su pareja puede ser motivo de ruptura y podría arrepentirse. Recapacite sin dar tantas vueltas e intente mejorar las cosas.

Riqueza: Intente ser más medido con sus gastos. Seria optimo que averigüe precios y calidad antes de comprar, caso contrario, se endeudará más de lo esperado.

Bienestar: En caso de sentirse confundido, salga al balcón o a su patio y siéntese a leer un libro. Será una buena idea para cambiar el aire y modificar su animo.

