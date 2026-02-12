Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 12 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 12 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
- 1 minuto de lectura'
No es un buen momento para renunciar a sus propósitos, así logrará el éxito rotundo. Llego el día, donde se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el jueves 12 de febrero
Amor: Intente hacer mejor las cosas con su alma gemela, ya que podría sufrir por amor. Debería regalarle un obsequio especial o cocinarle una cena a su pareja.
Riqueza: En este día, deberá planificar para los próximos días esos asuntos relacionados a las finanzas que se detuvieron por falta de tiempo en la semana.
Bienestar: Procure aumentar su vitalidad haciendo alguna actividad y aliméntese correctamente todos los días. Anótese en algún plan nutricional por la web.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
No dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee. Siempre su espíritu servicial lo convirtió en un gran anfitrión e hizo que la gente lo valore.
Amor: Intente ser un poco egoísta en su vida y piense en usted mismo. Deje de poner toda su energía en esas personas que no merecen la pena y le hacen mal.
Riqueza: Evite embarcarse en créditos sin antes tener el aval necesario, sepa que puede llegar a ser riesgoso para su economía. Procure no endeudarse.
Bienestar: Debería aprender a cuidar su salud. Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina, caso contrario, terminará con un brote de stress.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |