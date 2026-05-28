Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 28 de mayo de 2026

Propóngase hoy mismo elaborar pensamientos creativos desde el alma. De esta forma, lo ayudarán a conectarlo con sus verdaderos intereses personales.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 28 de mayo

Amor: Intente tender su simpatía y romper con su mal humor. Cambiando estas actitudes, podrá encontrar el amor en el momento menos esperado y al fin sentirse enamorado.

Riqueza: Arrancará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente en poco tiempo. Transitará una etapa ideal ya que ocupará un lugar protagónico.

Bienestar: Será un día, donde su voluntad no estará muy desarrollada. Debería estar atento, ya que podría perder una oportunidad por miedo a no arriesgarse.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sepa que hoy necesitará preocuparse más por su persona, los problemas de los demás podrán esperar. Relájese, no se sienta culpable por esta actitud.

Amor: Preparase, ya que una discusión por celos sin sentido podría arruinar el día. Tenga fundamentos antes de hacerle algún reclamo a la persona que ama.

Riqueza: Evite unirse a alguien. Sepa que debe mantenerse libre, de lo contrario, podría correr el riego de tener perdidas y disgustos en su economía.

Bienestar: Aprenda de mirar a la vida con sencillez para poder disfrutar el momento. Busque la forma para controlar las emociones y no ser prisionero de ellas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |